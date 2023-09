Bourses mondiales: l'Europe tente un léger rebond tandis que l'Asie recule

Les Bourses européennes ont ouvert à l'équilibre jeudi, tentant de se stabiliser avant la fin du mois qui se profile, tandis que les asiatiques reculent, dans un contexte économique marqué par la remontée des prix du pétrole, des taux obligataires et du dollar.

En Europe, vers 07H40 GMT, Paris étaient en hausse de 0,35%, et Francfort gagnait 0,21%, tandis que Londres restait à l'équilibre (-0,05%), comme à l'ouverture.

Les marchés européens devraient "connaître un léger rebond, dû en grande partie à l'ajustement des positions, alors que nous nous dirigeons vers la fin de la semaine, du mois et du trimestre", explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé en net recul (-1,54%) et Hong Kong (-1,33%) lui emboitait le pas dans les derniers échanges, toutes deux malmenées comme les places occidentales la veille par un nouveau bond des taux obligataires américains et l'envolée des cours du pétrole.

Mercredi, le taux américain à 10 ans s'est envolé jusqu'à 4,64%, une première depuis octobre 2007. Vers 07H30 GMT, il évoluait à 4,61%.

Dans le même temps, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a quant à lui fini la veille à son plus haut niveau en clôture depuis un an (93,68 dollars), et l'autre variété de référence du marché du pétrole, le Brent de la mer du Nord, a terminé à 96,55 dollars, flirtant avec la barre symbolique des 100 dollars.

Vers 07H30 GMT, le WTI évoluait en hausse de 0,64% à 97,17 dollars et le Brent de la mer du Nord avançait de 0,66% à 94,30 dollars.

Du côté des devises, "depuis la mi-juillet, le dollar a opéré un vif rebond contre l'ensemble des devises, soutenu par une croissance économique américaine bien meilleure que prévu initialement, une rhétorique toujours restrictive de la banque centrale américaine appelant à des taux directeurs durablement inchangés et par une situation économique dans le reste du monde peu attractive à la fois en Chine, au Japon, au Royaume-Uni ainsi qu'en zone euro", résument les économistes de Natixis Research.

Mercredi, l'euro est passé tout près de son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar (1,0484 dollar). Vers 07H30 GMT, la monnaie unique grappillait 0,08% face au billet vert, à 1,0512 dollar pour un euro.

La cotation d'Evergrande suspendue

Les investisseurs gardent également un oeil sur la Chine, où l'action du promoteur immobilier chinois Evergrande, de ses filiales de services immobiliers et de construction de véhicules électriques, ont été suspendues jeudi matin à la Bourse de Hong Kong, au lendemain d'une information de presse selon laquelle son patron se trouve en résidence surveillée après avoir été interpellé au début du mois.

"La crise actuelle a eu des conséquences considérables, notamment une réduction des dépenses de consommation et des investissements dans le secteur immobilier, ce qui a eu des répercussions sur l'ensemble de l'économie chinoise", commente Neil Wilson, analyste de Finalto.

Mitsubishi Motors: sa présence en Chine incertaine

Selon le quotidien économique Nikkei, Mitsubishi Motors (+3,17%), le troisième membre de l'alliance automobile Renault-Nissan, serait sur le point de renoncer à sa production en Chine avec son partenaire local GAC, une activité devenue un gouffre financier pour le constructeur japonais.

Confronté à une chute de ses ventes en Chine sur fond de l'électrification accélérée de ce marché et de la percée foudroyante des constructeurs chinois, Mitsubishi Motors avait déjà suspendu sa production locale depuis mars.

A Paris, Renault lâchait quelque 0,14%.

Panne informatique chez Volkswagen

La production a pu reprendre chez Volkswagen (-0,48%) après qu'une importante panne informatique a mis à l'arrêt les usines allemandes de la marque, dont le siège du constructeur automobile à Wolfsburg, a indiqué jeudi un porte-parole. La panne de réseau a commencé mercredi à la mi-journée. La production a été interrompue dans toutes les usines allemandes de Volkswagen, la principale marque du constructeur éponyme.