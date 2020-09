Bourses : les ventes au détail pèsent avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre à quelques heures du résultat du comité de politique monétaire de la Fed. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,13% à 5 074,42 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,20% à 3 338,84 points. Aux Etats-Unis, les indices progressaient légèrement : +0,76% pour le Dow Jones et +0,15% pour le Nasdaq Composite.

L'annonce de ventes au détail plus faibles que prévu aux Etats-Unis a pesé sur les marchés en début d'après-midi. Elles ont progressé de 0,6% en août, là où le consensus visait une hausse de 1%.

Les investisseurs étaient déjà peu disposés à prendre des risques avant la conférence de presse de Jerome Powell à l'issue du comité de politique monétaire ce soir. Ils s'intéresseront en particulier à sa " forward guidance " (guidage prospectif), qui pourrait être adaptée à la récente inflexion de sa politique. Elle vise désormais une inflation de 2% en moyenne dans la durée, ouvrant ainsi la voie à des taux plus faibles plus longtemps. Les intervenants attendent également les nouvelles projections économiques et les prévisions de taux (le fameux graphique dot-plot), qui incluront 2023 pour la première fois.

Au chapitre des valeurs, Alstom a gagné 1,08% alors qu'il payera moins cher pour racheter Bombardier Transport. Les valeurs liées au pétrole étaient également bien orientées dans le sillage de la hausse des cours : +3,34% pour le baril de Brent. CGG (+5,7%), Vallourec (+4,9%), TechnipFMC (+4,8%) ont affiché les trois plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Le secteur du luxe a, lui, profité des perspectives encourageantes de Salvatore Ferragamo.