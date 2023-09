Bourses: les marchés actions sans tendance tandis que les prix du pétrole flambent

Les Bourses mondiales évoluaient sans véritable tendance mardi, dans l'attente du début de la réunion de la banque centrale américaine, qui se tient sur fond d'inflation persistante et d'une hausse marquée des prix du pétrole.

Après une ouverture en baisse, les indices boursiers new yorkais mordaient dans le rouge: vers 13H45 GMT, le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,26%, le Dow Jones s'effritait de 0,11% et S&P 500 de 0,16%.

En Europe, les marchés évoluaient peu, Paris et Londres étant proches de l'équilibre, tandis que Francfort cédait 0,15%.

Des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs se préparent à une nouvelle série de réunions des banques centrales, à commencer par celle des Etats-Unis (Fed), mardi et mercredi.

La résistance de l'économie américaine depuis plusieurs mois "a contribué à ce que l'inflation augmente plus que prévu et soit plus difficile à contenir, ce qui pourrait encourager la Fed à ne pas signaler la fin du cycle demain, comme l'a fait la Banque centrale européenne la semaine dernière", écrit Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Mardi, l'OCDE a revu en nette hausse son estimation de la croissance aux Etats-Unis en 2023 à la faveur d'un deuxième trimestre vigoureux. Elle a aussi relevé sa prévision de croissance mondiale pour cette année à 3%.

Mais la forte inflation et les hausses de taux d'intérêt des banques centrales vont continuer à peser sur l'économie mondiale, a aussi averti l'institution en abaissant ses prévisions pour 2024.

En zone euro, le taux d'inflation en glissement annuel a été revu en baisse pour le mois d'août à 5,2%, a annoncé mardi Eurostat, qui avait publié une première estimation à 5,3% à la fin du mois dernier.

La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon se réunissent aussi cette semaine.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, s'établissait à 5,09% vers 13H30 GMT, contre 5,05% lundi à la clôture. Le rendement de l'échéance à 10 ans était à 4,34% contre 4,31%, flirtant avec ses plus hauts niveaux de 2007.

En Europe, les taux souverains à dix ans se tendaient aussi, celui de la dette allemande à dix ans s'établissant à 2,74% contre 2,71% lundi.

Le Brent dépasse les 95 dollars

Les prix du pétrole poursuivaient leur progression mardi, poussés par l'offre mondiale réduite, le Brent dépassant les 95 dollars le baril pour la première fois depuis novembre, mais la semaine riche en décisions de banques centrales poussait tout de même les investisseurs à la prudence.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent s'établissait à 95,67 dollars le baril (+1,31%), tandis que le WTI américain prenait 2,15% à 93,45 dollars. Ce sont des plus hauts depuis novembre 2022.

Du côté des devises, l'euro était stable (-0,02%) face au dollar, à 1,0690 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 1,50% à 27.176 dollars.

Kingfisher dévisse

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a annoncé mardi réviser à la baisse ses objectifs annuels, après une baisse de 36,5% de son bénéfice net au premier semestre.

Le titre plongeait de 9,76% à la Bourse de Londres vers 16H40.

L'automobile progresse en Europe

Volkswagen (+2,25%) est dans le peloton de tête du Dax après que Jefferies a recommandé le titre à l'achat et relevé sensiblement le cours cible.

La holding Porsche SE (+0,94%), actionnaire majoritaire du constructeur, en profite également.

En France, Renault progressait de 2,77%, Stellantis de 1,78% et l'équipementier Forvia gagnait 1,91%.

bur-fs-mgi/liu/ref