Bourses : le rouge domine et les valeurs technologiques résistent

Au sein du CAC 40, TotalEnergies a occupé la dernière place dans le sillage de la chute des cours du pétrole : -3,6%. Conocophilips va en outre acquérir 50% de l'actif Surmont (sables bitumineux) du groupe français au Canada. Danone et Pernod Ricard ont aussi été sous pression, de même que leurs pairs en Europe.

A la suite de Nvidia, les sociétés technologiques ont constitué l'une des poches de résistance à la baisse en Europe. A Paris, STMicroelectronics et Dassault Systèmes ont poursuivi leur progression.

Du côté des valeurs, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia a rejoint le club fermé des plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation, comprenant actuellement Apple, Microsoft, Aramco, Alphabet et Amazon.

Les chiffres français et allemand sont attendus demain. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent le livre beige de la Fed mercredi et le rapport mensuel sur l'emploi vendredi.

Sur le plan des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une nouvelle concernant l'inflation en Espagne. En données IPCH, permettant la comparaison avec les autres pays européens, elle a ralenti à 2,9% en mai en rythme annuel contre 3,8% en avril et un consensus de 4,1%.

Après de longues négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, un accord de principe a été trouvé le week-end dernier. Il reste maintenant au congrès à approuver ou non cet accord. Il prévoit notamment le relèvement du plafond jusqu'au début 2025 après l'élection présidentielle.

(AOF) - Les marchés actions européens ont fait le choix de la baisse dans l’après-midi. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,29% à 7 209,75 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,70% à 4 289,71 points. Wall Street offrait plus de résistance grâce aux valeurs technologiques. Si le Dow Jones perdait 0,41%, le Nasdaq Composite progressait de 0,59% vers 17h30.

