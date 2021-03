Bourses : le CAC 40 fait preuve de résistance

Les investisseurs craignent que les nouvelles mesures de restriction en Europe alors que la campagne de vaccination piétinent ne viennent repousser la reprise économique. Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'Allemagne s'apprêterait à classer la France dans la catégorie des pays à incidence élevée. Les Français entrant dans le pays pourraient être soumis à des mesures d'isolement plus dures. Dans ce contexte, le cours du baril de pétrole perdait un peu moins de 5%.

En dépit de ces données confirmant le regain de santé de l'économie américaine, le rendement du 10 ans américain et de son équivalent allemand ont baissé de 1 point de base 1,605% et de 2,5 points de base à - 0,37%.

684 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées aux Etats-Unis. Il s'agit du niveau le plus faible depuis le début de la pandémie et les économistes tablaient sur 710 000 après 781 000 la semaine précédente (chiffre révisé de 770 000).

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini proches de l'équilibre, la situation sanitaire dégradée en Europe inquiétant les investisseurs. Le CAC 40 a gagné 0,09% à 5 952,41 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,13% à 3 827,62 points. La réduction des pertes de Wall Street a permis de limiter la casse en Europe. Vers 17h30, le Dow Jones était stable. Au même moment, le Nasdaq baissait de 0,14% après avoir un temps effacé tous ses gains depuis le 1er janvier.

