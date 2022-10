Bourses : la hausse des taux l'emporte sur les bons résultats d'entreprises

A Paris, plusieurs sociétés liées à la santé, animale et humaine, ont en revanche abaissé certains de leurs objectifs annuels. Sartorius et Virbac ont ainsi été sanctionnés.

Dans un contexte macroéconomique dégradé, plusieurs grandes multinationales, dont ASML, Netflix et Procter & Gamble, ont bénéficié d'un bon accueil pour leurs publications trimestrielles.

Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel est ressorti en hausse à 9,9% en septembre, contre 9,1% en août. Il avait été annoncé à 10% en première estimation et les économistes s'attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé.

Les investisseurs ont continué de surveiller les taux longs comme le lait sur le feu. Le rendement du 10 ans américain gagnait 9 points de base à 4,10% en fin d'après-midi, évoluant sur ses niveaux les plus élevés depuis 2007.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse, les tensions sur les taux longs l’emportant sur les bons résultats d’entreprises. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,43% à 6 040,72 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,32% à 3 474,87 points. Europe et Wall Street même combat, le S&P 500 perdait 0,36% vers 17h30.

