Bourses: la Chine en forte baisse, l'Europe en repli

Les marchés actions étaient toujours inquiets mardi des nouvelles réglementations du gouvernement chinois concernant plusieurs secteurs, dont celui du soutien scolaire et d'internet.

La Bourse de Hong Kong a brièvement dévissé mardi de plus de 5% en séance, avant de finir sur un recul de 4,22%, au lendemain d'un premier décrochage sévère.

La Bourse de Shanghai a également perdu 2,49%, mais Tokyo est restée optimiste (+0,49%) avant une intensification des publications de résultats trimestriels.

Les bourses européennes ont aussi ouvert dans le rouge, mais dans une moindre ampleur. Vers 09H00 GMT, Paris perdait 0,64%, Londres 0,80%, Francfort 0,84% et Milan 0,92%.

"Les valeurs technologiques sont sous pression après l'effondrement des plateformes éducatives en ligne, confrontées à un changement des règles du jeu" en Chine, note Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

"Les investisseurs redoutent des mesures similaires concernant d'autres activités", ajoute-t-il, citant notamment "les producteurs de matières premières et les groupes de services dans l'immobilier".

Lundi, la Bourse de New York avait terminé en légère hausse, enregistrant de nouveaux records sur ses trois principaux indices après ceux atteints vendredi.

A l'agenda du jour, de nombreux résultats d'entreprises, avec notamment General Electric avant l'ouverture de la Bourse de New York, avant les très attendus géants du numérique Apple, Alphabet (maison mère de Google) et Microsoft après la clôture de Wall Street.

Une réunion de politique monétaire à la Réserve fédérale américaine (Fed) débute en outre ce mardi pour deux jours.

Côté indicateurs, le Fonds monétaire international (FMI) publiera ses dernières prévisions pour l'économie mondiale. Les investisseurs prendront connaissance des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juin et de la confiance des consommateurs américains en juillet.

Dans le viseur de Pékin

Après l'annonce d'un renforcement des règles applicables au secteur éducatif privé en Chine, New Oriental Education & Technologie, l'un des leaders du marché, a encore perdu plus de 5% mardi après une chute de déjà 47% la veille.

Parmi ses concurrents, Koolearn Technology a reculé de 2% et China Maple Leaf Educational Systems de 7,6%, après des baisses respectives lundi de 33% et 10%.

Les autorités de régulation chinoises se sont également penchées sur les entreprises de livraison de repas à domicile, entraînant une nouvelle baisse du titre de Meituan, de plus de 16% après un recul de 14% la veille.

Quant au géant de la tech Tencent, qui fait l'objet d'une procédure pour pratiques anti-concurrentielles pour son service de streaming musical, il a perdu 10%. Le groupe de vente en ligne Alibaba a suivi le même mouvement avec un repli de 8%.

LVMH au plus haut

Le numéro un mondial du luxe a vu son bénéfice net décuplé au premier semestre par rapport à celui de 2020 pour atteindre 5,3 milliards d'euros, une hausse de 62% par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. L'action LVMH prenait 1,20% à 681,60 euros.

Commerzbank recule

L'action Commerzbank dévissait de 3,38% à 5,34 euros après une note négative de la Société Générale recommandant de vendre le titre.

L'immobilier en hausse à Londres

Entre la pandémie qui a incité nombre de citadins à chercher plus d'espace, et un moratoire sur une taxe sur les transactions immobilières, le prix des maisons au Royaume-Uni flambe et le site de petites annonces Rightmove prenait 0,69% à 673,00 pence.

Faux espoir sur le bitcoin

Le bitcoin reculait de 2,19% à 37.290 dollars après sa progression de la veille.

Amazon a démenti lundi une information de presse annonçant que la plateforme accepterait les paiements en bitcoins d'ici la fin de l'année, mais s'est néanmoins dit intéressée par les cryptomonnaies, un attrait qui a dopé les cours de ce marché.

Du côté du pétrole et de l'euro

Vers 09H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre progressait de 0,46% à 74,84 dollars à Londres par rapport à la clôture de jeudi. Même tendance à New York, pour le baril de WTI pour le même mois (+0,15% à 72,04% dollars).

L'euro perdait 0,21% face au billet vert à 1,1778 dollar.

