Bourses : l'optimisme fait son retour grâce aux bonnes publications trimestrielles

(AOF) - Les marchés européens ont retrouvé des couleurs ce mercredi, après un début de semaine délicat, portés par les nombreux résultats d'entreprises. Le CAC 40 a ainsi récupéré 0,74% à 6 210,55 points, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,88% à 3 975,03 points. Après une ouverture en baisse, l'optimisme est également rapidement revenu à Wall Street, où le Dow Jones et le Nasdaq gagnent respectivement 0,53% et 0,19% en fin d'après-midi.

En l'absence de statistique macroéconomique majeure cette semaine, et en attendant la réunion de la BCE demain, les investisseurs s'en sont une nouvelle fois remis aux résultats trimestriels des entreprises. Ces derniers ont été accueillis favorablement à en juger par les performances boursières des principaux concernés: avec sa solide croissance en France et au Brésil, Carrefour (+5,03%) a dominé le CAC 40, accompagné de Kering (+4,17%), qui a pu compter sur les ventes retrouvées de sa marque phare, Gucci.

En Europe, Zalando et ASML ont également publié des chiffres meilleurs qu'attendu.

Aux Etats-Unis, après deux replis consécutifs, la séance s'annonçait une nouvelle fois sous de mauvais auspices, notamment en raison de l'aggravation de l'épidémie de covid-19 dans certains pays, notamment en Inde. D'autant plus que la publication de Netflix, très attendue, n'a pas donné satisfaction.

Mais alors que Wall Street retrouve des couleurs, le titre de la plateforme de vidéo à la demande pèse sur le Nasdaq. En cause, moins ses résultats à proprement parler, plutôt satisfaisants, que le recrutement de nouveaux abonnés, largement sous les attentes.

Le rapport d'activité trimestriel de Netflix est censé servir de curseur pour les publications prochaines des géants de la tech. Ces derniers ont pratiquement tous connu une forte croissance en 2020, soutenus par la crise du covid-19, et qui s'est accompagnée d'une valorisation boursière peut-être jugée excessive, laissant peu de place à l'erreur. Pourront-ils donc continuer indéfiniment sur ce rythme ?