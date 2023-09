Bourses: l'Europe portée par la BCE et Wall Street par des indicateurs

Les Bourses mondiales progressent jeudi, les indices européens se montrant enthousiastes face à l'espoir que la BCE soit arrivée au pic de sa politique de resserrement monétaire, quand Wall Street est soutenue par la publication d'indicateurs témoignant de la fermeté de la consommation aux Etats-Unis.

Sur le Vieux Continent, la Bourse de Paris a avancé de 1,19%, Francfort a gagné 0,97% et Londres a bondi de 1,95%, particulièrement soutenue par les prix en hausse des matières premières.

Les regards se sont braqués sur la Banque centrale européenne jeudi: l'institution monétaire a procédé à une dixième hausse d'affilée de son taux d'intérêt de référence depuis juillet 2022, mais les investisseurs ont surtout retenu que son cycle draconien de resserrement monétaire pouvait toucher à sa fin.

"Mme Lagarde n'a pas voulu s'engager à faire une pause, mais n'a pas +explicitement+ ouvert la porte à de nouvelles hausses, comme c'est généralement le cas et cela indique que la hausse d'aujourd'hui pourrait être la dernière", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro IS.

"L'économie de la zone euro s'affaiblit déjà suffisamment pour rendre très improbable une nouvelle hausse de l'inflation", souligne de son côté Martin Moryson, chef économiste Europe à DWS.

La BCE a abaissé jeudi ses prévisions de croissance en zone euro jusqu'en 2025. Celle-ci ne devrait atteindre que 0,7% en 2023, contre 0,9% attendu auparavant, puis 1,0% en 2024 et 1,5% en 2025.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt se détendaient nettement en Europe, passant de 2,65% mercredi à 2,59% jeudi pour l'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à 10 ans.

Du côté des devises, l'euro déclinait face au dollar américain, perdant 0,63% à 1,0662 dollar (vers 15H50 GMT), sans toutefois tomber au-delà de son plus bas de fin mai, où il avait atteint 1,0635 dollar.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Bourse de New York était aussi dans le vert: le Dow Jones s'octroyait 0,76%, le Nasdaq 0,77% et l'indice S&P 500 0,72%, les investisseurs se montrant satisfaits de la publication des ventes de détail aux États-Unis en août.

Celles-ci ont grimpé de 0,6% sur un mois, soit bien plus que le 0,1% qu'annonçaient les économistes, un sursaut essentiellement attribuable à la flambée des prix du pétrole.

Les investisseurs scrutent les indicateurs macroéconomiques dans le sillage de la prochaine réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine qui se prononcera la semaine prochaine elle aussi sur la suite de sa politique monétaire.

Arm sous les projecteurs

Le titre du concepteur de semi-conducteurs Arm était sous le feu des projecteurs pour sa première journée de Bourse. La cotation effective du titre n'était attendue que plus tard, le temps pour les opérateurs de bâtir un carnet d'ordres et de définir un prix.

Mercredi soir, le groupe britannique a fixé à 51 dollars le prix initial de son action, soit la limite haute de la fourchette annoncée préalablement, comprise entre 47 et 51 dollars, ce qui valorise le groupe un peu au-dessus de 52 milliards de dollars, voire 54,5 milliards en comptant les actions attribuées aux salariés et dirigeants.

Le pétrole au plus haut en dix mois

Les cours du pétrole accéléraient leur hausse jeudi, le marché se focalisant sur les prévisions de l'AIE comme de l'Opep d'un important déficit de l'offre mondiale dès la fin de l'année.

Vers 15H50 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, gagnait 1,59% à 89,92 dollars, peu après avoir touché les 90,26 dollars.

Son équivalent européen, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 1,64% à 93,39 dollars, après avoir culminé à 93,68 dollars.

Les deux références du brut ont atteint jeudi de nouveaux plus hauts prix en dix mois.

Sur les marchés actions, les valeurs pétrolières avaient la cote. A Londres, BP a gagné 3,13% et Shell 2,40%. A Paris, TotalEnergies a progressé de 1,71%. A Milan, Eni s'est octroyé 1,97%. A New York, Exxon Mobil montait de 1,57% et Chevron de 0,70%.

bur-mgi/cdu/LyS