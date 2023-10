Bourses: l'Europe piétine, Wall Street profite d'un mauvais indicateur d'emploi

Les Bourses européennes ont piétiné mercredi, tandis que Wall Street a profité d'une accalmie sur le front des taux obligataires, en partie due à un indicateur d'emploi américain très inférieur aux attentes.

En Europe, Paris a clôturé parfaitement à l'équilibre (-0,00% ou -0,32 point) et Francfort a grappillé 0,10%.

Londres a en revanche lâché 0,77% "en raison de la faiblesse des prix du pétrole", explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets, les groupes "BP (-3,17%) et Shell (-2,17%) agissant comme un frein majeur, aux côtés du secteur du tabac", a-t-il ajouté.

Ce dernier pâtissait de l'intention affichée du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, d'étendre l'interdiction de la vente de cigarettes pour que le Royaume-Uni devienne progressivement un pays sans tabac.

British American Tobacco a lâché 1,74% et Imperial Brands 2,77%.

Wall Street a, elle, fini assez nettement dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,39%, l'indice Nasdaq a pris 1,35% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 0,81%.

"Le rapport ADP a été le déclencheur aujourd'hui", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Il a montré que le secteur privé n'avait créé que 89.000 postes en septembre aux Etats-Unis, soit quasiment la moitié des 150.000 qu'attendaient les économistes.

"Le marché du travail redescend en température", a relevé Jeffrey Roach, de LPL Financial, "ce qui ôte de la pression à la Fed, qui s'inquiète d'un second tour d'inflation". Le phénomène se caractérise par une hausse des salaires pour compenser l'inflation, ce qui fait encore augmenter les prix et crée une spirale.

Les opérateurs ont d'ailleurs observé une nouvelle décélération de la progression des salaires, pour le douzième mois consécutif, selon le cabinet ADP.

Ces données ont rafraîchi le marché obligataire, en surchauffe depuis plusieurs semaines.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui avait atteint, plus tôt, un nouveau sommet de 16 ans, à 4,88%, retombait à 4,73%, contre 4,79% la veille en clôture.

"Obligations et actions étaient trop descendues", selon Steve Sosnick, "et il est logique qu'avec une détente des taux, elles remontent." Le prix des obligations évolue en sens opposé de leur rendement.

L'enthousiasme a été tempéré par le fait que les chiffres de l'ADP sont souvent jugés peu fiables pour prédire ceux du rapport mensuel sur l'emploi publié par le ministère du Travail, dont la prochaine cuvée est attendue vendredi.

En outre, d'autres indicateurs publiés mercredi après le rapport ADP ont relativisé le ralentissement de l'économie américaine, a souligné José Torres d'Interactive Brokers.

L'indice ISM a ainsi montré que l'activité dans les services étaient restée nettement en expansion en septembre aux Etats-Unis, à 53,6% (tout chiffre supérieur à 50% témoigne d'une croissance).

A l'instar des taux américains, le rendement de la dette allemande à dix ans se détendait, à 2,92% contre 2,97% mardi en clôture, après avoir franchi, plus tôt, le seuil des 3%, pour la première fois depuis le 6 juillet 2011.

Infineon croque une start-up suisse

Le fabricant de puces Infineon (+3,95%) a annoncé mercredi le rachat de la start-up zurichoise 3db Access, spécialisée dans les puces sécurisées à faible consommation d'énergie, pour un montant non divulgué, s'ouvrant de nouvelles possibilités dans le domaine de l'accès sécurisé et de la localisation.

Superdry décolle

Le fabricant de vêtements britannique Superdry s'est envolé de plus de 28% à la Bourse de Londres, porté par l'annonce d'une co-entreprise avec le géant indien Reliance, qui prend le contrôle de ses marques dans plusieurs pays de la région.

Le pétrole chute

Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 5% mercredi, lestés par des chiffres de stocks américains et par la crainte de voir la demande freiner.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a décroché de 5,62%, pour clôturer à 85,81 dollars. Quant au baril de WTI pour livraison en novembre, il a lâché 5,61%, à 84,22 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro se reprenait un peu face au billet vert (+0,35%), à 1,0504 dollar, notamment en raison de prises de bénéfices et de la situation politique instable aux États-Unis.

bur-mgi-tu/ev