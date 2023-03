Bourses: Hong Kong chute et Tokyo finit en forte baisse après le rachat de Credit Suisse

La Bourse de Hong Kong chutait lundi de plus de 3% et Tokyo a fini en nette baisse, l'annonce la veille du rachat de Credit Suisse par son compatriote UBS ne parvenant guère à apaiser les craintes sur le secteur bancaire.

A Hong Kong l'indice Hang Seng sombrait de 3,26% à 07H10 GMT. L'indice vedette Nikkei à Tokyo a lâché 1,42% à 26.945,67 points, et l'indice élargi Topix a perdu 1,54% à 1.929,30 points.

A l'issue de négociations menées en urgence ce week-end sous la pression des autorités helvétiques, UBS s'est engagé à racheter Credit Suisse pour trois milliards de francs suisses (3 milliards d'euros), une transaction à prix cassé et assortie de généreuses garanties du gouvernement suisse et de liquidités de la BNS, la banque centrale du pays.

Par ailleurs, six banques centrales dont la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) ont annoncé dimanche une action coordonnée pour améliorer l'accès aux liquidités en dollars.

Mais cela n'a pas suffi à dissiper le climat de "suspicion" et de "paranoïa" sur les marchés asiatiques lundi, a commenté Matt Simpson, analyste de City Index.

Du côté des valeurs

BANQUES DANS LE DUR: à Hong Kong, l'action du géant bancaire HSBC plongeait de plus de 7% vers 07H00 GMT. A Tokyo, Mitsubishi UFJ Financial Group a fini en baisse de 1,84% à 825,4 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group a abandonné 1,67% à 5.170 yens et Mizuho a chuté de 2,3% à 1.825,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait lundi par rapport au dollar, retrouvant pour l'occasion son statut de "valeur refuge" en cas de gros temps sur les marchés financiers: un dollar valait 131,10 yens vers 07H00 GMT, contre 131,85 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 139,67 yens contre 140,69 yens en fin de semaine dernière.

L'euro descendait à 1,0651 dollar contre 1,0670 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain dérapait de 2,83% à 64,85 dollars vers 07H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord cèdait 2,78% à 70,94 dollars.

