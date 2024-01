Bourses européennes : le rouge comme couleur dominante

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement, ne bénéficiant pas de l’amélioration de la tendance à Wall Street en seconde partie de séance. Les indices américains devraient retomber. Si le chômage a surpris favorablement en Europe, la production industrielle allemande a déçu. Les investisseurs attendent l’inflation américaine, jeudi. A Paris, Teleperformance recule après l’annonce du prochain départ de l’ancien directeur général de Majorel. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,24% à 7430 points à points tandis que l’EuroStoxx50 cède 0,48% à 4464 points.

Groupe de luxe italien, Brunello Cucinelli (-0,65% à 84,20 euros) recule à la Bourse de Milan malgré des ventes record sur l'année 2023. Sur cette période, son chiffre d'affaires a progressé de 23,9% à 1,139 milliard d'euros. Il a augmenté de 26% à taux de change constants. Après une excellente performance sur les neuf premiers mois, l'entreprise a aussi réalisé un résultat historique en valeur absolue au quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 321 millions d'euros, soit une hausse de 15,6% en glissement annuel.

En territoire positif hier, l'action Teleperformance ferme la marche de l'indice CAC 40, trébuchant de 4,08% à 126,85 euros. Le spécialiste de la gestion de la relation client, qui a signé en 2023 la deuxième plus mauvaise performance de l'indice phare de la place parisienne (-46,45%) après celle d'Alstom, a fait part du départ du groupe en mai 2024 de Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de Majorel, dans le cadre d'un accord mutuel. Jusqu'à son départ, il continuera de participer au processus de Majorel au sein de Teleperformance.

Le spécialiste des systèmes de découpe de matériaux souples, Lectra , a signé un accord en vue d'acquérir la majorité du capital de Launchmetrics. Son action chute de 49,89% à 29,20 euros. Dans le détail, la transaction porte sur l'acquisition en janvier de cette année d'environ 50,3% de Launchmetrics, pour un montant d'environ 85 millions de dollars, qui dépendra du chiffre d'affaires récurrent et de l'Ebitda 2023. L'acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en cinq temps : en 2025, 2026, 2027, 2028 et 2030. Le prix total de la transaction devrait être compris entre 200 et 240 millions de dollars.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2023, le solde commercial de la France poursuit son amélioration et augmente de 0,3 milliard d'euros, après une hausse de 0,9 milliard d'euros le mois précédent. Il atteint ce mois-ci - 7,4 milliards d'euros. Sur le mois, les exportations augmentent de 0,2 milliard d'euros pour s'établir à 49,6 milliards d'euros. Dans le même temps, les importations diminuent légèrement, de 0,1 milliard d'euros, et s'établissent à 57,0 milliards d'euros. En novembre 2023, le solde énergétique s'améliore de 0,1 milliard d'euros, porté par la baisse du prix des produits énergétiques importés.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4% en novembre, en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en octobre 2023 et à celui de 6,7% enregistré en novembre 2022, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Il était attendu stable à 6,5%, selon le consensus Reuters. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en novembre 2023, un taux également en baisse par rapport au taux de 6,0% enregistré en octobre 2023 et à celui de 6,1% enregistré en novembre 2022.

La production industrielle en novembre a reculé de 0,7% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,2%. Elle avait reculé de 0,3% le mois dernier.

Aux Etats-Unis, la Balance commerciale en novembre sera publiée à 14h30.

Vers 12h00, l'euro perd 0,17% à 1,0933 dollar.