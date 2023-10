Bourses européennes : le quatrième trimestre débute sous le signe de la baisse

(AOF) - Les marchés européens ont débuté en nette baisse le quatrième trimestre sous l’effet d’une nouvelle hausse des taux longs et du recul du pétrole. L’indice CAC 40 a perdu 0,94% à 7 068,16 points, son niveau le plus faible en clôture depuis fin mars. L’EuroStoxx50 a cédé 0,89% à 4 137,63 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé, avec un Dow Jones en repli de 0,34% et un Nasdaq Composite en progression de 0,55% vers 17h45.

Le dollar et les taux longs ont bénéficié de l'accord trouvé ce week-end aux Etats-Unis pour éviter un shutdown. L'euro, comme les autres principales devises, a nettement reculé contre le dollar et se rapproche de son plus bas 2023, sous 1,06.

Le rendement du 10 ans américain gagne, lui, 11 points de base à 4,69%.

Ce dernier a également été soutenu par des indices des directeurs d'achat de S&P Global et de l'Institute for Supply Management pour le secteur manufacturier meilleurs que prévu en septembre.

La statistique la plus importante de la semaine sera publiée vendredi : le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour septembre.

Cette séance a également été marquée par le recul des cours du pétrole : -1,58% à 90,74 dollars pour le Brent. Dans son sillage, TotalEnergies a perdu 1,22%.

Edenred (-11%) a pour sa part terminé à la dernière place de l'indice CAC 40 alors que le marché des titres-restaurant est sous la menace d'un plafonnement des commissions. Sodexo a perdu plus de 3% pour la même raison.