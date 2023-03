Bourses et banques européennes rebondissent

Du côté des valeurs, les plus fortes progressions appartenaient à des secteurs divers : Renault, Eurofins Scientific, Engie, Publicis...

Si les banques continueront d'être au centre des préoccupations des investisseurs ces prochains jours, ils tourneront leur attention en fin de semaine vers l'agenda économique. Les investisseurs prendront ainsi connaissance des données définitives du PIB américain au quatrième trimestre jeudi et de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation de la Fed, vendredi.

En fin de semaine dernière, Deutsche Bank avait été attaquée, pénalisant l'ensemble du secteur bancaire en Europe. Aujourd'hui, l'action de la plus grande banque allemande a rebondi pour terminer en tête du DAX40, soutenue par des analystes, dont celui de Citi, qui juge irrationnelle la chute de vendredi. Pour Kepler Cheuvreux, Deutsche Bank n'est pas la prochaine Credit Suisse alors que les investisseurs s'inquiétaient d'un risque de contagion. En France, les banques se sont aussi redressées en Bourse, en particulier BNP Paribas.

