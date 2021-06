Bourses : en ordre dispersé après la BCE et l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé sur fond de volatilité sur le marché des taux. L'indice CAC 40 a clôturé en recul de 0,26% à 6 546,49 points tandis que l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,02% à 4 097,52 points. A Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,31% et le Nasdaq Composite 0,38% vers 17h30.

Les investisseurs attendaient surtout l'inflation américaine en mai et celle-ci est ressortie aux dessus des attentes. L'inflation sous-jacente, hors les éléments les plus volatils que sont l'alimentation ou l'énergie, s'est établie à 3,8%, contre 3,4% attendus et 3% le mois précédent.

Cette statistique confirmant les pressions inflationnistes aux Etats-Unis a entraîné un pic de tension sur les marchés des taux. Le rendement du 10 ans américain a ainsi atteint un plus haut du jour à 1,525% avant de retomber sous les 1,50%.

Quand à l'autre grand rendez-vous du jour, la décision de politique monétaire de la BCE, elle n'a pas réservé de surprise. Même si l'institution a relevé ses prévisions de croissance, de 4% à 4,6% pour 2021 et de 4,1% à 4,7% pour 2022, sa main reste " ferme " s'agissant de sa politique monétaire ultra-accomodante.

Une fois n'est pas coutume, les valeurs financières et technologiques ont avancé de concert. En tête du CAC 40, Crédit Agricole a gagné 2,4% tandis que STMicroelectronics (+1,6%) suivait un peu plus loin dernière. Pour autant, la baisse des valeurs les plus exposées à la réouverture de l'économie française, comme notamment Elior (-4,7%) et Fnac-Darty (-2,5%) l'a emporté au global.