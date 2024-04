Bourses en berne et nouveau record pour l'once d'or

(AOF) - Les marchés européens ont fini en repli sur fond de résultats bancaires moroses aux Etats-Unis et de tensions géopolitiques. L’indice CAC 40 a cédé 0,16% à 8010,83 points, portant son repli sur la semaine à 0,63%. L’EuroStoxx50 a perdu 0,37% à 4948,38 points. Seul le FTSE 100 (+0,89%) a échappé au recul en raison du repli de la livre et la présence de nombreuses sociétés minières. La tendance baissière était plus prononcée à Wall Street, qui avait rebondi jeudi. Le Dow Jones perdait 0,80% vers 17h30. Le Vix - ou "indice de la peur" bondit de plus de 20% à 18.

Dans le même temps, l'once d'or a inscrit un nouveau plus haut historique à près de 2430 dollars.

L'or bénéficie de son statut de valeur refuge alors qu'une réplique iranienne est anticipée au récent bombardement de son consulat à Damas par Israël. Les investisseurs s’inquiètent de l'extension régionale de la guerre entre Israël et le Hamas. L'argent progresse de plus de 4% et les cours du pétrole de plus de 2%. Le baril de Brent flirte avec les 92 dollars.

Autre valeur refuge, les taux longs ont reculé. Le rendement du 10 ans américain perd 7 points de base à 4,52% et son équivalent allemand, 11 points de base à 2,36%. Ils avaient été soutenus en milieu de semaine par l'annonce d'une inflation plus élevée que prévu en mars aux Etats-Unis.

Pour la même raison, le dollar a continué de progresser. L'euro cède 0,85% à 1,0636 dollar, portant à plus de 2% son repli sur la semaine.

Au chapitre des statistiques, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 77,9 en avril contre un consensus de 79 et 79,4 en mars.

La séance a aussi été animée par les premiers résultats du secteur bancaire aux Etats-Unis : JPMorgan et Citigroup perdaient du terrain vers 17h30. En France, Société Générale a échappé à la baisse grâce à la cession de deux filiales marocaines. Les valeurs liées à la défense et au pétrole ont été recherchées.