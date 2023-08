Bourses : début de semaine sous le signe de la hausse et de la Chine

A Paris, Renault a fini parmi les plus fortes hausses du CAC 40 alors qu'une introduction en Bourse d'Ampere pourrait avoir lieu au printemps 2024.

L'inflation en Allemagne en août mercredi et la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en août en Europe et aux Etats-Unis, vendredi, seront aussi très surveillées.

Dans les prochains jours, les investisseurs s'intéresseront au marché de l'emploi aux Etats-Unis, avec le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en juillet demain, l'enquête ADP sur l'évolution de l'emploi privé en août mercredi et le rapport officiel sur l'emploi pour le même mois, vendredi.

(AOF) - Les marchés européens ont progressé, soutenus par plusieurs mesures chinoises. L'indice CAC 40 a gagné 1,32% à 7 324,71 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,35% à 4 293,26 points. La Bourse de Londres est fermée en raison du summer bank holiday. La hausse de Wall Street était moins prononcée, avec un Dow Jones s'adjugeant 0,53% et un Nasdaq Composite affichant un gain de 0,55% vers 17h30. En légère hausse en Europe, les taux longs étaient pratiquement stables aux Etats-Unis.

