Bourses d'Asie: inquiétudes à Tokyo et Hong Kong, résistance en Chine continentale

Les Bourses de Tokyo et Hong Kong ont de nouveau cédé mercredi face aux craintes d'une deuxième vague de coronavirus, alors que les places financières de Chine continentale ont fait preuve d'un peu plus d'optimisme.

A Tokyo l'indice vedette Nikkei a perdu 0,49% à 20.267,05 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,14% à 1.474,69 points.

Même tendance à Hong Kong, où l'indice Hang Seng s'est replié de 0,27% à 24.180,30 points.

A l'inverse l'indice composite de Shanghai a terminé en légère hausse de 0,22% à 2.898,05 points, et celui de Shenzhen a pris 0,67% à 1.822,85 points.

Wall Street, qui donne généralement la tendance du lendemain à Tokyo et Hong Kong, avait terminé mardi en nette baisse.

L'immunologiste Anthony Fauci, figure centrale de la cellule de crise de la Maison blanche, avait notamment mis en garde mardi contre les conséquences "très graves" qu'aurait un redémarrage trop rapide de l'économie américaine, alors que la pandémie de Covid-19 n'est pas jugulée.

En Chine, la métropole de Wuhan, foyer d'origine du nouveau coronavirus, prévoit le dépistage de l'ensemble de sa population, selon des médias locaux, alors que de nouveaux cas de Covid-19 font craindre une recrudescence de la pandémie dans cette métropole de 11 millions d'habitants.

Par ailleurs la saison des résultats bat son plein au Japon et donne aux investisseurs une idée plus précise des conséquences, d'ores et déjà dévastatrices, de la pandémie sur les entreprises.

Les publications sont toutes marquées par "l'incertitude concernant les perspectives à venir, ce qui risque de limiter la hausse" des cours, relevait Okasan Online Securities dans une note.

Du côté des valeurs

SHISEIDO CHUTE: le titre du géant japonais des cosmétiques Shiseido a lâché 4,21% à 6.342 yens, après avoir dévissé de plus de 7% en début de séance. Les investisseurs ont mal accueilli ses résultats du premier trimestre 2020 annoncés la veille, très affectés par le coronavirus, et surtout l'abandon de ses prévisions pour l'exercice en cours.

TOYOTA, LA DOUCHE FROIDE: l'action du numéro un japonais de l'automobile Toyota a encore fortement baissé (-2,19% à 6.384 yens), après avoir déjà lâché près de 2% la veille, ayant livré des perspectives de résultats très inférieures aux attentes du marché pour son exercice 2020/21 à cause de la pandémie.

En revanche, son concurrent Honda a fini stable (-0,04% à 2.522 yens), en dépit de résultats tombés dans le rouge entre janvier et fin mars et son absence de prévisions pour 2020/21.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,04 yens vers 10H20 GMT, contre 107,14 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait aussi un peu face à l'euro, qui valait 116,18 yens contre 116,22 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0852 dollar contre 1,0848 dollar mardi à 21H00 GMT.

Soutenus la veille par la décision de l'Arabie saoudite de réduire encore sa production d'or noir à partir de fin juin, les cours du pétrole repartaient mercredi à la baisse: vers 10H15 GMT le prix du baril de brut américain WTI se repliait de 0,7% à 25,60 dollars, et celui du baril de Brent londonien perdait 1,03% à 29,67 dollars.

