Bourses : calme plat avant la décision de la BCE

(AOF) - Les marchés européens sont proches de l'équilibre. Avant la décision de la BCE, qui devrait assouplir sa politique monétaire de 25 points de base, la Banque nationale suisse a surpris les investisseurs en réduisant de 50 points de base ses taux directeurs. Les taux longs progressent des 2 côtés de l'Atlantique. En France, les investisseurs attendent la nomination d'un nouveau Premier Ministre. Du côté des valeurs, les objectifs à moyen terme de Sopra Steria sont sanctionnés. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,10% à 7431,19 points et l'EuroStoxx50, 0,07% à 4962,93 points.

L'action Brunello Cucinelli occupe la tête de l'indice FTSE MIB à Milan, gagnant 5,70% à 103,80 euros, au lendemain de la révision à la hausse de ses objectifs de ventes. Le groupe de luxe italien anticipe désormais une augmentation de ses revenus de 11 à 12% pour 2024, avec une croissance au quatrième trimestre qui devrait être en ligne avec le résultat exceptionnel du troisième trimestre 2024. L'entreprise visait auparavant une croissance de 10%. Elle met en avant "les ventes extrêmement positives des derniers mois et de début décembre", pour expliquer cette révision.

A Paris, Sopra Steria (-8,01% à 170,05 euros) échoue à la dernière place de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé ses objectifs 2028 en amont de sa journée investisseurs ce jeudi. " Le groupe ne se risque pas à donner des indications sur 2025, ce qui suppose une année ‘soft' comme 2024 " a réagi Invest Securities. " En revanche, la trajectoire 2026-28 apparait à la fois réaliste, mais sans surprise majeure ". Pour 2028, le groupe de conseil, de services et solutions numériques anticipe un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration entre 10 et 11%.

Lors de sa journée investisseurs, Scor a confirmé l'adéquation des réserves de ses activités P&C (dommages) et L&H (vie et santé) et confirmé les principaux objectifs de son plan stratégique Forward 2026. En Bourse, l'action du réassureur recule de 2,16% à 23,52 euros, affichant ainsi l'un des plus forts replis du SBF 120. Scor a réaffirmé les 2 objectifs d'égale importance de Forward 2026 pour la durée restante du plan : un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220% et un taux de croissance de la valeur économique de 9 % par an, à hypothèses économiques constantes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décision de politique monétaire de la BCE sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en novembre et le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 12h00, l'euro est stable à 1,0498 dollar.