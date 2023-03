Bourses : attentisme avant l'emploi américain vendredi

A Paris, les résultats des entreprises ont continué d'animer la cote. Ceux de Dassault Aviation ont été salués et ceux de JCDecaux lourdement sanctionnés. De son côté, OVHcloud a dévissé après la cession par KKR et TowerBrook de 5 millions de titres.

Hier, le président de la Fed avait indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'ampleur du prochain resserrement monétaire et qu'elle dépendra des prochaines statistiques. Les chiffres de demain seront donc encore plus scrutés que d'habitude.

Mais le véritable test aura lieu demain, avec les statistiques officielles du marché du travail pour le mois dernier. 205 000 créations de postes sont attendues et le taux de chômage devrait rester stable à 3,7%. Le salaire horaire moyen est, lui, anticipé en progression de 4,7% en rythme annuel.

Cette statistique a été appréciée par les investisseurs car elle va dans le sens d'une dégradation du marché du travail et donc – si cette tendance se confirmait – d'une politique monétaire moins agressive de la part de la Fed.

