Bourses asiatiques: Tokyo timorée, Hong Kong requinquée

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse vendredi sur fond de prudence avant la publication d'un baromètre de l'inflation aux Etats-Unis, tandis que Hong Kong était portée par l'optimisme avant une semaine de congés chinoise propice à la consommation.

Dans le rouge une bonne partie de la séance, l'indice vedette Nikkei de la capitale nippone a effacé une partie de ses pertes avant la clôture pour terminer quasiment à l'équilibre (-0,05%) à 31.857,62 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a perdu 1,7%.

L'indice élargi Topix a lui cédé 0,94% à 2.323,39 points.

La Bourse de New York avait terminé en hausse jeudi sur fond de soulagement face au recul des taux obligataires, des cours du pétrole et du dollar, tractée notamment par ses valeurs technologiques.

Mais le marché japonais est lui resté en mode attentiste avant la publication plus tard dans la journée de l'indice américain PCE, indicateur d'inflation privilégié par la Banque centrale américaine (Fed).

A Hong Kong, l'indice Hang Seng bondissait de 2,9% vers 06H50 GMT, soutenu par les achats à bon compte et par des espoirs de forte consommation alors que commence dimanche la Golden Week, semaine de congés dont profitent de nombreux Chinois pour voyager.

Banques échaudées par un rachat d'obligations

Les valeurs bancaires japonaises ont terminé en forte baisse après l'annonce par la Banque du Japon (BoJ) d'une opération surprise d'achat d'obligations publiques japonaises d'échéance cinq à dix ans pour contenir l'augmentation des rendements: Mitsubishi UFJ Financial Group a lâché 2,23%, Sumitomo Mitsui Financial Group 1,98% et Mizuho 2,21%.

Remontée du yen

Le yen remontait face au dollar, qui valait 148,88 yens vers 07H00 GMT contre 149,31 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro refluait aussi face à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 157,69 yens contre 157,75 yens la veille. La monnaie européenne se négociait par ailleurs pour 1,0594 dollar, contre 1,0566 dollar jeudi.

Les cours du pétrole évoluaient en ordre dispersé: vers 06H50 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,09% à 91,79 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,26% à 95,13 dollars.

mac/dlm