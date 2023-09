Bourses asiatiques: Tokyo finit dans le vert, Hong Kong bien orientée aussi

La Bourse de Tokyo a prolongé vendredi l'optimisme de Wall Street, portée la veille par des indicateurs économiques encourageants aux Etats-Unis, tandis que Hong Kong se réjouissait de bonnes nouvelles pour l'économie chinoise.

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,1% à 33.533,09 points, réalisant sur l'ensemble de la semaine un bond de 2,8%. L'indice élargi Topix a pris 0,95% à 2.428,38 points.

Une série de données économiques publiées jeudi aux Etats-Unis a accrédité la thèse d'un atterrissage en douceur de la première économie mondiale, dont les ventes au détail, qui ont davantage progressé que prévu en août (+0,6% sur un mois), mais principalement à cause des prix de l'essence.

Cet indicateur n'a été "ni trop fort, ni trop faible", ce qui a atténué les craintes du marché, a commenté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence Bloomberg.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de 1% vers 06H35 GMT après un nouvel assouplissement monétaire en Chine pour soutenir l'économie nationale et la publication vendredi d'une série d'indicateurs chinois meilleurs que prévu.

SoftBank profite du levier Arm

Le titre SoftBank Group a gagné 2,08% à Tokyo. Sa filiale Arm, géant britannique des microprocesseurs, a grimpé de près de 25% jeudi lors de sa première séance de cotation à Wall Street, un succès pour la plus importante introduction en Bourse dans le monde depuis près de deux ans et une victoire au goût de revanche pour Masayoshi Son, le PDG-fondateur de SoftBank, qui restait sur une série d'investissements et de résultats financiers souvent désastreux.

Jeudi après la clôture à Wall Street, Arm, dont le groupe japonais possède encore environ 90% du capital, était valorisé 65,2 milliards de dollars, et même 67,9 en comptant les titres alloués aux salariés et dirigeants.

Le pétrole progresse

Le yen baissait un peu par rapport au dollar, qui valait 147,58 yens vers 06H40 GMT contre 147,47 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 157,42 yens contre 156,96 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0667 dollar contre 1,0643 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en hausse: vers 06H55 GMT le baril de WTI gagnait 0,72% à 90,81 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 0,67% à 94,33 dollars.

mac/etb/clc