Bourses asiatiques: Tokyo et Hong Kong restent prudentes avant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a terminé en repli et Hong Kong reculait mercredi dans l'attente de l'inflation aux Etats-Unis en avril, qui devrait confirmer une nouvelle fois qu'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine reste une perspective encore éloignée.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,41% à 29.122,18 points et l'indice élargi Topix a cédé 0,55% à 2.085,91 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 0,5% vers 06H15 GMT.

L'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis, qui sera publié plus tard ce mercredi, "va rappeler à tout le monde que l'inflation persiste (...). Cela va justifier les appels à un maintien plus long des taux élevés" de la Fed, a prévenu l'analyste Edward Moya dans une note d'Oanda.

Les investisseurs en Asie se montraient également frileux alors que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine sont restées mardi dans l'impasse.

Du côté des valeurs

TOYOTA: le titre Toyota a progressé de 0,78% à 1.931,5 yens. Le numéro un mondial de l'automobile a publié mercredi avant la clôture des résultats supérieurs à ses attentes sur l'ensemble de son exercice achevé le 31 mars, et s'est affiché plutôt confiant pour son nouvel exercice 2023/24.

Des facteurs positifs comme l'atténuation de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et un impact plus faible de ses coûts de matières premières devraient plus que compenser les effets de change négatifs attendus à cause de la remontée du yen, selon le groupe.

NINTENDO NE S'ENFLAMME PAS: l'action Nintendo est restée stable (-0,08%) à 5.725 yens. Comme à son habitude, le pionnier japonais du jeu vidéo a livré mardi des prévisions de résultats ternes pour son nouvel exercice 2023/24 démarré le 1er avril, malgré le soutien pour ses ventes que devrait représenter son nouveau jeu Zelda sur sa console Switch, à partir de ce vendredi.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar remontait face à la monnaie japonaise, un dollar valant 135,46 yens vers 06H25 GMT contre 135,23 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne se négociait pour 148,57 yens contre 148,23 yens la veille mais bougeait à peine face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0968 dollar contre 1,0962 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en baisse. Vers 06H15 GMT le baril de WTI américain perdait 0,69% à 73,20 dollars et celui de Brent de la mer du Nord reculait de 0,7% à 76,90 dollars.

etb-mac/abx