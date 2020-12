Bourses asiatiques: Tokyo et Hong Kong plient face aux nouvelles restrictions contre la pandémie

Les Bourses de Tokyo et de Hong Kong ont clôturé en légère baisse mardi, alors que de plus en plus se prolongent ou reviennent dans le monde les restrictions face au coronavirus.

A Tokyo l'indice vedette Nikkei a perdu 0,17% à 26.687,84 points et l'indice élargi Topix a lâché 0,47% à 1.782,05 points.

Le moral des investisseurs à Tokyo a été affecté par les tergiversations de Wall Street la veille et la suspension d'un programme national de soutien au tourisme au Japon, confronté lui aussi à une nouvelle vague du Covid-19 menaçant d'engorger son système de santé.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a abandonné 0,69% à 26.207,29 points. En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a fini quasi stable (-0,06% à 3.367,23 points) tandis que celui de Shenzhen a légèrement progressé (+0,39% à 2.256,43 points).

Du côté des valeurs

LE TOURISME CLOUÉ AU SOL : les titres des deux principales compagnies aériennes nippones ANA (-7,85% à 2.275,5 yens) et Japan Airlines (-3,42% à 1.944 yens) ont dégringolé après l'annonce de la suspension d'un dispositif de subvention du tourisme intérieur au Japon. Le titre du voyagiste HIS a quant à lui perdu 0,7% à 1.683 yens.

TOYOTA : le géant automobile japonais (-0,59% à 7.905 yens) a annoncé lundi son intention de racheter puis d'annuler la totalité des actions spéciales encore existantes qu'il avait émises en 2015, une opération qui devrait lui coûter au moins 3,8 milliards d'euros.

Cette opération visait à l'époque à attirer et fidéliser des petits porteurs japonais, à un moment où le groupe accélérait ses investissements de recherche-développement dans les nouvelles technologies automobiles.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 104,08 yens vers 08H50 GMT contre 104,05 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro bougeait à peine également vis-à-vis du yen, un euro valant 126,30 yens contre 126,36 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,2136 dollar, contre 1,2144 dollar comme lundi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole reprenaient leur souffle, après avoir atteint lundi leurs plus hauts niveaux depuis 9 mois: vers 08H45 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,06% à 46,96 dollars et celui du baril de Brent londonien perdait 0,16% à 50,21 dollars.

mac-etb/sl