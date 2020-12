Bourses asiatiques: Tokyo et Hong Kong ont surfé sur les espoirs d'un accord post-Brexit

Tokyo et Hong Kong ont fini jeudi en hausse, alors qu'un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE semblait proche, tandis que les places de Chine continentale ont accusé le coup de l'enquête anti-monopolistique de Pékin contre Alibaba.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a gagné 0,54% à 26.668,35 points et l'indice élargi Topix a grimpé de 0,51% à 1.774,27 points.

La Bourse de Hong Hong a pris 0,16% à 26.386,56 points.

Mais la progression de Hong Kong a été limitée par l'ouverture d'une enquête par les régulateurs chinois contre le géant national du e-commerce Alibaba pour "suspicion de pratiques monopolistiques".

Cette nouvelle offensive de Pékin contre l'un de ses fleurons technologiques a surtout plombé les marchés de Chine continentale: l'indice composite de Shanghai a lâché 0,57% à 3.363,11 points et celui de Shenzhen, fief de la "Silicon Valley" chinoise, a perdu 1,13% à 2.255,55 points.

L'Union européenne et le Royaume-Uni pourraient annoncer jeudi un accord sur leur future relation commerciale, ce qui permettrait d'éviter in extremis le scénario d'un "no deal" après le 1er janvier.

Les tractations entre Londres et Bruxelles se poursuivaient encore toutefois jeudi matin.

A la différence des places financières occidentales fermant pour Noël, la Bourse de Tokyo sera ouverte vendredi, comme Shanghai et Shenzhen, tandis que la Bourse de Hong Kong sera fermée, après n'avoir ouvert jeudi qu'en matinée.

Du côté des valeurs

CHUTE D'ALIBABA: le titre du géant chinois du commerce en ligne a dégringolé de 8,13% à la Bourse de Hong Kong après l'ouverture par Pékin d'une enquête anti-monopolistique visant le groupe.

Cette annonce a fait des victimes collatérales dans le secteur chinois de la tech, comme Tencent (-2,63% à Hong Kong) et JD.com (-2,28%).

Elle s'est aussi répercutée à Tokyo sur le titre du japonais SoftBank Group (-1,64% à 7.942 yens), le premier actionnaire d'Alibaba.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen bougeait peu vis-à-vis du dollar, lequel s'échangeait pour 103,61 yens vers 09H20 GMT contre 103,57 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait face à l'euro, qui montait à 126,38 yens contre 126,23 yens la veille, sur fond des espoirs d'un accord post-Brexit imminent.

La devise européenne se renforçait aussi légèrement par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2197 dollar contre 1,2187 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole poursuivait son rebond entamé mercredi, surfant sur la baisse des stocks de brut américains et des espoirs de reprise plus nette de la consommation d'or noir en 2021.

Vers 09H10 GMT, le prix du baril de brut américain gagnait 2,17% à 48,04 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,02% à 51,09 dollars.

etb/mac/etr