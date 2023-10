Bourses asiatiques: Tokyo et Hong Kong lestées par les rendements obligataires américains

La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse et Hong Kong reculait vendredi face à la montée des taux obligataires aux États-Unis et à des commentaires mi-figue, mi-raisin du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei à Tokyo a cédé 0,54% à 31.259,36 points, soit une chute de 3,3% sur l'ensemble de la semaine. L'indice élargi Topix a lâché vendredi 0,38% à 2.255,65 points.

A Hong Kong, où les investisseurs étaient en outre pessimistes avant la saison des résultats d'entreprises chinoises, l'indice Hang Seng reculait de 0,7% vers 06H30 GMT.

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi après que les rendements sur les bons du Trésor américain à dix ans ont atteint 4,99% en séance, un nouveau plus haut depuis 2007.

Le président de la Fed Jerome Powell n'a pas non plus rassuré les marchés en soufflant le chaud et le froid sur ses intentions lors d'une allocution jeudi. Il a estimé que la Fed devait avancer "prudemment" pour ne pas nuire à l'économie, mais a aussi relevé que l'inflation américaine était "encore trop élevée".

Le marché boursier japonais n'a par ailleurs pas semblé affecté par le ralentissement de l'inflation dans l'archipel en septembre à 2,8% sur un an hors produits frais, selon des données publiées vendredi, repassant sous la barre des 3% pour la première fois depuis plus d'un an.

Jackpot pour Daiichi Sankyo

Le groupe pharmaceutique japonais Daiichi Sankyo a bondi de 14,41% après avoir annoncé un partenariat massif avec le géant américain Merck & Co, lequel va s'associer au développement et à la commercialisation éventuelle hors Japon de trois anticancéreux expérimentaux de Daiichi Sankyo, à qui il pourrait verser à terme jusqu'à 22 milliards de dollars, dont 4 milliards dès maintenant.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole poursuivaient leur ascension, après être repartis à la hausse jeudi face à la crainte d'un embrasement du Moyen-Orient sur fond du conflit Israël-Hamas. Vers 06H35 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,93% à 90,20 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,76% à 93,08 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar remontait face au yen, à raison d'un dollar pour 149,95 yens vers 06H45 GMT contre 149,80 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro était quasi stable à 158,49 yens contre 158,52 yens la veille et s'échangeait pour 1,0570 dollar contre 1,0582 dollar jeudi.

