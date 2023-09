Bourses asiatiques: Tokyo clôture en hausse, Hong Kong bien orientée

La Bourse de Tokyo a renversé la vapeur mercredi pour terminer en légère hausse, portée par la faiblesse du yen et les achats à bon compte, tandis que Hong Kong progressait également après la publication d'un indicateur économique chinois.

Après avoir ouvert nettement dans le rouge dans le sillage de Wall Street, l'indice vedette Nikkei a clôturé en progression de 0,18% à 32.371,90 points et l'indice élargi Topix a gagné 0,32% à 2.379,53 points.

La Bourse de New York, comme les autres places occidentales, avait terminé en baisse mardi, inquiète de la volonté de la Banque centrale américaine (Fed) de maintenir ses taux directeurs élevés plus longtemps qu'anticipé par les marchés, qui fait bondir les rendements.

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur les conséquences d'une période prolongée de taux d'intérêt élevés et sur les répercussions économiques potentielles", et privilégient cette semaine le "cut and run", consistant à vendre ses actifs rapidement afin de limiter ses pertes, a commenté Stephen Innes dans une note de SPI Asset Management.

Outre le yen faible, facteur favorable pour les entreprises exportatrices nippones, "la hausse des taux d'intérêt américains a entraîné des achats d'actions de valeur", ce qui a soutenu la Bourse de Tokyo, a commenté Hitoshi Asaoka de Asset Management One, cité par l'agence Bloomberg.

Les actions de valeur ou "value stocks" sont des titres considérés comme bon marché ou dont le prix est inférieur à leur valeur fondamentale.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,7% vers 07H00 GMT, porté par les investisseurs en quête de bonnes affaires après les pertes des derniers jours et par un vent d'optimisme dans la foulée de la publication des bénéfices industriels en Chine, qui ont progressé sur un an en août, pour la première fois cette année.

Le pétrole en hausse

Le yen, tombé mardi à un nouveau plus bas en onze mois face au dollar, restait faible, à 149,08 yens pour un dollar vers 07H00 GMT contre 149,07 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise regagnait en revanche un peu de terrain par rapport à l'euro, qui se négociait pour 157,51 yens contre 157,60 yens la veille.

Et la monnaie européenne cotait à 1,0566 dollar contre 1,0572 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait: vers 07H00 GMT le baril de WTI gagnait 0,73% à 91,05 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,53% à 94,46 dollars.