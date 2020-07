Bourses asiatiques: Tokyo a trébuché face au Covid-19

La Bourse de Tokyo a fortement baissé vendredi, effrayée par un énième record de contaminations au Covid-19 dans la capitale japonaise, tandis qu'en Chine continentale les places financières ont salué un nouveau signe du redémarrage de l'activité dans le pays.

L'indice vedette Nikkei de Tokyo a dérapé de 2,82% à 21.710,00 points, repassant sous la barre symbolique des 22.000 points pour la première fois depuis un mois.

Il s'agissait par ailleurs de la sixième séance de repli d'affilée du Nikkei, qui n'avait plus connu une série négative aussi longue depuis mai 2019. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, l'indice vedette japonais a dégringolé de 4,6%.

"Des facteurs négatifs pèsent de plus en plus, comme le yen fort" - un mouvement de change pénalisant les valeurs exportatrices japonaises - et un nouveau record d'infections quotidiennes au Covid-19 à Tokyo (463 cas annoncés vendredi), a commenté auprès de l'AFP Shinichi Yamamoto, courtier chez Okasan Securities.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a perdu 0,47% à 24.595,35 points, mais les marchés de Chine continentale ont fini dans le vert: l'indice composite de Shanghai a gagné 0,71% à 3.310,01 points et celui de Shenzhen a engrangé 1,33% à 2.256,87 points.

L'activité manufacturière en Chine s'est inscrite en juillet à son plus haut niveau depuis quatre mois, selon un indicateur publié vendredi, signe du redémarrage de l'activité dans le pays au moment où l'économie mondiale reste largement paralysée par la pandémie de Covid-19.

Du côté des valeurs

PANASONIC EN CHUTE LIBRE: Panasonic s'est effondré de 13,29% à 900 yens à Tokyo. Le géant japonais de l'électronique a publié jeudi des résultats trimestriels en forte baisse à cause de la pandémie, et a livré des prévisions annuelles inférieures aux attentes du marché.

HITACHI SAUVE LES MEUBLES: le titre de Hitachi a décliné de seulement 1,04% à 3.128 yens. Malgré un trimestre écoulé difficile, également à cause de la pandémie, le conglomérat industriel nippon s'est montré plutôt confiant pour 2020/21, confirmant ses prévisions de bénéfices net et opérationnel et relevant sa perspective de chiffre d'affaires, à la faveur de la consolidation dans ses comptes des réseaux électriques du groupe helvético-suédois ABB depuis le 1er juillet.

Du côté des devises et du pétrole

Valeur refuge des investisseurs, le yen continuait à s'apprécier très légèrement face au dollar peu avant 09H00 GMT, à raison d'un dollar pour 104,69 yens contre 104,73 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, lequel valait 124,11 yens contre 124,07 yens la veille.

La monnaie européenne progressait encore un peu face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1856 dollar contre 1,1847 dollar la veille.

Les cours du pétrole regagnaient du terrain vendredi, après avoir connu un sérieux accès de faiblesse la veille: vers 08H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,68% à 40,19 dollars et celui du baril de Brent londonien gagnait 0,70% à 43,24 dollars.

etb-mac/jrp