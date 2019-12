Bourses asiatiques: places chinoises en fort repli, Tokyo stable

Les Bourses de Chine continentale ont fortement reculé lundi, pénalisées par des valeurs technologiques en berne, tandis que Tokyo et Hong Kong ont fini en très légère hausse, freinées par des prises de bénéfices avant les fêtes de fin d'année.

L'indice composite de Shanghai a abandonné 1,4% à 2.962,75 points et celui de Shenzhen a perdu 1,92% à 1.667,71 points.

Les valeurs technologiques chinoises ont été secouées par la décision d'un important fonds public du pays de réduire ses parts dans plusieurs fabricants nationaux de semiconducteurs.

La séance a été plus tranquille à Tokyo, où l'indice vedette Nikkei a terminé sur une infime progression de 0,02% à 23.821,11 points, tandis que l'indice élargi Topix a au contraire reculé de 0,21% à 1.729,42 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a légèrement progressé (+0,13% à 27.906,41 points).

A Tokyo comme à Hong Kong, le soutien apporté par les sommets atteints vendredi à la Bourse de New York et l'optimisme persistant sur les relations commerciales sino-américaines a été contrebalancé par des prises de bénéfices d'investisseurs à l'approche des fêtes de fin d'année.

Du côté des valeurs

LA TECH CHINOISE MALMENÉE: les titres de plusieurs fabricants chinois de semi-conducteurs ont dévissé après l'annonce d'un important fonds d'investissement public du pays de réduire ses parts dans leur capital: Goke Microelectronics Co. a ainsi sombré de 10% quand Gigadevice Semiconductor Beijing Inc. a décroché de 6,7% et Shenzhen Goodix Technology de 5,1%.

RÉPIT POUR JAPAN DISPLAY: l'action du fabricant japonais d'écrans de smartphones Japan Display, en difficulté financière, s'est distinguée par une hausse de 1,29% à 78 yens, alors que les banques ont accepté de lui accorder l'extension d'une ligne de crédit qui arrivait prochainement à échéance.

UNIZO, LES EMPLOYÉS SE MOBILISENT: le titre du groupe d'immobilier et d'hôtels Unizo a bondi de 5,3% à 5.160 yens. Le groupe nippon, qui a attiré les convoitises de plusieurs fonds ces derniers mois, s'est exprimé dimanche en faveur d'une offre de reprise par ses propres employés, en partenariat avec le fonds Lone Star, à un prix par action de 5.100 yens, supérieur aux précédentes enchères.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait un peu face au yen, valant 109,35 yens après 08H30 GMT contre 109,30 yens vendredi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons, une évolution qui encourage les achats d'actions de groupes nippons exportateurs.

En revanche, la monnaie japonaise remontait très légèrement face à l'euro, se négociant à 121,23 yens vers 08H30 GMT, contre 121,5 yens en fin de séance vendredi.

La monnaie européenne progressait modérément face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1086 dollar contre 1,1078 vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole reculaient: vers 08H30 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,51% à 60,13 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord baissait de 0,47% à 65,83 dollars.

etb/nas