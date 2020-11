Bourses asiatiques: le vaccin de Pfizer/BioNTech a porté Tokyo et Hong Kong

Les Bourses de Tokyo et Hong Kong ont encore progressé mardi, surfant sur les espoirs autour d'un vaccin contre le coronavirus, tandis que les marchés de Chine continentale ont été cueillis à froid par un indicateur décevant.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a connu une sixième séance consécutive de hausse, tout en ralentissant nettement la cadence au fil de la séance (+0,26% à 24.905,59 points en clôture). L'indice élargi Topix a pris 1,12% à 1.700,80 points.

L'indice Hang Seng de Hong Kong s'est lui apprécié de 1,1% à 26.301,48 points.

Tokyo et Hong Kong ont embrassé la vague d'optimisme provoquée la veille sur les Bourses occidentales par l'annonce de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech de résultats très positifs de leur vaccin en développement contre le coronavirus, avec une efficacité de 90%.

De leur côté, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,4% à 3.360,15 points et celui de Shenzhen a cédé 1,05% à 2.308,85 points.

L'inflation en Chine a ralenti plus que prévu en octobre (+0,5%), et les prix à la production ont baissé de 2,1% comme en septembre, selon des données publiées mardi suggérant que la reprise économique dans le pays demeure fragile malgré tout.

Du côté des valeurs

COMPAGNIES AÉRIENNES À LA FÊTE: les titres de compagnies aériennes ont flambé à travers l'Asie, profitant de la percée thérapeutique contre le coronavirus.

A Tokyo, Japan Airlines a ainsi décollé de 21,2%, après avoir lâché 11% lundi après son annonce d'une augmentation de capital. Le titre de sa compatriote ANA Holdings a bondi de 18,06%. Ailleurs en Asie, la compagnie hongkongaise Cathay Pacific s'est envolée de 14% et Singapore Airlines prenait 13,7%.

LE JEU VIDÉO SUR "PAUSE": plusieurs entreprises nippones de l'industrie du jeu vidéo, qui profitent des nouveaux modes de vie casaniers avec la pandémie, ont terminé dans le rouge sur fond de l'espoir suscité par le vaccin de Pfizer/BioNTech.

Nintendo a notamment lâché 4,49% à 54.010 yens, et Sony, dont le jeu vidéo représente environ un tiers du chiffre d'affaires et qui doit lancer jeudi sa nouvelle console PlayStation 5, a perdu 3,25% à 8.920 yens.

SOFTBANK GROUP A DÉÇU: le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a perdu 4,72% à 6.748 yens. En dépit de bons résultats trimestriels, le groupe n'a pas livré lundi de prévisions annuelles et son modèle d'activité, paraissant de plus en plus lié à l'évolution à court terme des marchés financiers, continue d'interroger.

Du côté des devises et du pétrole

Après avoir bondi la veille, le dollar se repliait légèrement face au yen, à raison d'un dollar pour 105,05 yens vers 08H45 GMT contre 105,38 yens lundi à 21H00 GMT. Il valait encore 103,35 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie japonaise remontait un peu aussi face à l'euro, lequel valait 124,39 yens contre 124,48 yens la veille à 21H00 GMT. L'euro avait lui aussi fortement progressé face au yen dans la journée de lundi.

L'euro grimpait à 1,1838 dollar, contre 1,1813 dollar lundi.

L'envol du marché du pétrole se poursuivait comme la veille, dopé à la fois par le vaccin de Pfizer/BioNTech et par un possible prochain ajustement des coupes de production d'or noir des pays de l'Opep+ pour soutenir davantage les prix.

Vers 08H40 GMT le cours du baril de brut américain WTI gagnait 8,83% à 40,42 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 7,93% à 42,58 dollars.

mac-etb/esp