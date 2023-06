Bourses asiatiques: clôture mitigée à Tokyo, déception monétaire à Hong Kong

La Bourse de Tokyo a clôturé en ordre dispersé mardi, le Nikkei terminant de justesse dans le vert grâce à l'engouement pour les maisons de négoce japonaises, tandis que Hong Kong chutait face à un assouplissement monétaire chinois moins fort qu'espéré.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a terminé quasiment à l'équilibre (+0,06% à 33.388,91 points) et l'indice élargi Topix a reculé de 0,29% à 2.283,85 points.

Le marché nippon a notamment été soutenu par les achats d'actions des cinq principales maisons de commerce japonaises ("sogo shosha"), après l'annonce la veille par Berkshire Hathaway, la holding du célèbre investisseur américain Warren Buffett, de l'augmentation de sa participation dans le capital respectif de ces sociétés à plus de 8,5%.

M. Buffett, actionnaire des sogo shosha depuis 2020, a expliqué depuis le départ qu'il s'agissait là d'investissements à long terme et qu'il envisageait de les augmenter chacun jusqu'à 9,9% du capital.

L'annonce mardi par la Banque centrale chinoise d'une baisse de deux de ses taux de référence pour soutenir la croissance de la deuxième économie mondiale a en revanche pesé sur les marchés asiatiques, qui s'attendaient à un assouplissement plus important.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng lâchait ainsi 1,6% vers 07H00 GMT.

Lune de miel prolongée entre Buffett et les "sogo shosha"

La confiance renouvelée de "l'oracle d'Omaha" pour les sogo shosha japonaises a donné des ailes aux titres d'Itochu (+1,63% à 5.712 yens), Marubeni (+1,87% à 2.505,5 yens) Mitsubishi Corp (+3,71% à 7.200 yens), Mitsui & Co (+3,3% à 5.748 yens) et Sumitomo Corp (+1,43% à 3.103 yens).

Ces maisons de négoce sont de très puissants acteurs dans l'import-export et la distribution au Japon, et investissent aussi dans le monde entier dans des secteurs très variés (métaux et minéraux, énergie, agroalimentaire, immobilier...).

Le yen remonte un peu

Le dollar se repliait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 141,88 yens vers 07H00 GMT contre 141,98 yens la veille.

L'euro refluait aussi à 154,93 yens contre 155,06 yens lundi, tout en étant stable par rapport au dollar, à 1,0918 dollar contre 1,0921 dollar lundi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain lâchait 1,04% à 71,03 dollar et celui de Brent de la mer du Nord gagnait au contraire 0,13% à 76,19 dollars vers 06H45 GMT.

