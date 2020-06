Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street souffre des incertitudes sur la reprise économique Reuters • 18/06/2020 à 15:53









PARIS, 18 juin (Reuters) - La Bourse de New York poursuit son repli jeudi en début de séance après la baisse plus limitée qu'attendu des inscriptions au chômage, une déception venue s'ajouter aux craintes d'une "deuxième vague" de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis et en Chine. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones .DJI perd 110,36 points, soit 0,42%, à 26.009,25 points, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,17% à 3 108,13 points alors que le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 0,14% à 9.924,09 points. Les marchés mondiaux restent préoccupés par la propagation du coronavirus dans plusieurs Etats américains et dans la capitale chinoise, une résurgence qui menace de contrarier la reprise économique mondiale. Les déclarations de Donald Trump écartant tout nouveau confinement ou celles d'un responsable chinois sur la maîtrise de la récente vague d'infections à Pékin n'ont pas durablement rassuré. L'annonce d'une baisse moins forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis conforte le scénario d'une reprise de l'économie lente et difficile malgré le rebond de l'indice d'activité de la région de Philadelphie en zone de croissance. Aux valeurs, le spécialiste des croisières Carnival abandonne 1,86% après la publication d'une perte nette trimestrielle de 4,4 milliards de dollars, conséquence de l'arrêt quasi total de ses activités provoqué par la pandémie. En hausse, Spotify SPOT.O gagne 5,38%, à un plus haut historique, après l'annonce d'un partenariat avec Warner Bros et DC Entertainment pour la diffusion d'une série de podcasts dans l'univers des DC Comics. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volgé, édité par Marc Angrand)

