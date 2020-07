Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street se cherche une tendance dans un climat tendu Reuters • 14/07/2020 à 15:53









PARIS, 14 juillet (Reuters) - Wall Street évolue sans tendance claire mardi en début de séance dans un climat plombé par le rétablissement de mesures de confinement en Californie et le regain de tension entre Washington et Pékin. L'environnement de marché est marqué également par des résultats de banques américaines diversement accueillis et des chiffres montrant que l'inflation ne repart que mollement aux Etats-Unis malgré la réouverture des entreprises. L'indice Dow Jones .DJI gagne 29,62 points, soit 0,11%, à 26.115,42 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grappille 0,08% à 3.152,66 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,72% à 10.316,52 points à l'ouverture, les valeurs technologiques poursuivant le repli amorcé la veille après avoir beaucoup grimpé ces derniers mois. Les contrats à terme sur les indices de référence sont passés dans le rouge après la statistique de l'inflation. Les prix à la consommation aux Etats-Unis sont repartis timidement en juin après trois mois consécutifs de repli mais les pressions inflationnistes restent contenues, ce qui devrait conduire la Réserve fédérale à maintenir une politique extrêmement accommodante, montrent les données publiées par le département du Travail. JPMorgan JPM.N et Citi C.N ont annoncé chacune un bénéfice supérieur aux attentes des analystes mais aussi de lourdes provisions pour faire face aux pertes sur créances. La première gagne 0,73% et la seconde cède 1,86% après avoir grimpé en avant-Bourse. Wells Fargo WFC.N perd pour sa part plus de 7% après avoir fait état d'une perte nette et annoncé son intention de réduire son dividende. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

