BOURSE-Wall Street se cherche une tendance après une séance douloureuse

PARIS, 25 février (Reuters) - La Bourse de New York évolue mardi sans tendance claire au lendemain de sa pire séance depuis deux ans sur fond d'inquiétudes liées à la propagation de l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI gagne 12,7 points, soit 0,05%, à 27.973,5 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,04% à 3.224,48 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC a pris 0,92% à 9.306,22 points à l'ouverture mais il a ensuite rapidement réduit ses gains. Le Dow Jones avait abandonné lundi plus de 1.000 points (3,56%) pour passer en territoire négatif depuis le début de l'année. Cet indice et le S&P-500 (-3,35%) avaient subi chacun leur plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis février 2018. Le timide rebond de mardi est porté notamment par des résultats bien accueillis pour HP HPQ.N et Home Depot HD.N , qui prennent respectivement 3,7% et 1,8%. Les résultats des entreprises américaines au quatrième trimestre, positifs dans l'ensemble, puis des signes de stabilisation de l'épidémie de coronavirus avaient permis aux indices de référence de voler de record en record jusqu'à la fin de la semaine dernière. Les trois dernières séances ont cependant été négatives, en raison notamment de l'apparition de plusieurs foyers de coronavirus hors de Chine. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

