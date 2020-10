Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street s'oriente à la hausse, suspense sur la relance Reuters • 21/10/2020 à 15:48









21 octobre (Reuters) - La Bourse de New York progresse en début de séance mercredi, toujours portée par les espoirs placés dans les discussions en cours entre le Congrès et la Maison blanche sur de nouvelles mesures de relance économique aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 63,91 points, soit 0,23%, à 28.372,7, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,37% à 3.455,72 et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,56% à 11.581,19. Les négociations entre des responsables démocrates du Congrès et l'équipe du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont permis des avancées mardi même si rien ne garantit pour l'instant qu'elles aboutiront à des mesures concrètes avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, a assuré que les deux camps souhaitaient aboutir à un compromis dans les deux jours à venir, tout en expliquant que les financements destinés aux Etats et aux collectivités locales restaient le principal point de blocage des discussions. L'incertitude sur ce sujet clé a fait monter l'indice VIX .VIX de volatilité du CBOE, considéré comme un bon baromètre de la nervosité des investisseurs, à son plus haut niveau depuis un mois. Aux valeurs, Netflix NFLX.O perd 3,95% après une croissance moins soutenue qu'attendu de son portefeuille d'abonnés. A la hausse, Snap SNAP.N , la maison mère de Snapchat, bondit de 24,52% après avoir fait état d'une croissance du chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs supérieure aux attentes. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

