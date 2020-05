Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street s'offre un rebond à l'ouverture Reuters • 20/05/2020 à 15:59









PARIS, 20 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs décidant de passer outre les mauvaises nouvelles, comme la faiblesse des données économiques, les tensions USA-Chine ou les doutes sur un potentiel vaccin contre le coronavirus pour tabler à nouveau sur le redressement de l'économie. L'indice Dow Jones .DJI gagne 352,19 points, soit 1,45%, à 24.559,05 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,57% à 2.968,89 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 1,37% à 9.311,27 points à l'ouverture. "Nous sommes dans une de ces situations où, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle supplémentaire, la voie la plus simple est de faire monter les actions", a déclaré James Athey chez Aberdeen Standard Investments. En l'absence d'indicateur majeur à l'agenda, les investisseurs surveilleront le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, à 18h00 GMT, même s'il est peu probable qu'il crée la surprise, le président de la banque centrale, Jerome Powell, s'étant exprimé publiquement à plusieurs reprises ces derniers jours. "En déclarant que le montant déboursé par la Fed jusqu'à présent était 'plutôt modeste', Powell a sous-entendu qu'un soutien important resterait en place dans les mois qui viennent et invité la Congrès à faire plus au niveau des mesures économiques, notamment à l'attention des ménages", fait remarquer Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France. Du côté des valeurs, les valeurs technologiques sont bien entourées: Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O et Facebook FB.O gagnent de 1,8% à 4,26%. Lowe's LOW.N , numéro deux des magasins de bricolage aux Etats-Unis, grimpe de 2,14% grâce à l'annonce d'une croissance de ses ventes à données comparables supérieure aux attentes. En baisse, le groupe de distribution Target TGT.N cède 0,26% après avoir fait état d'une chute de 64% de son bénéfice trimestriel, conséquence des surcoûts liés à l'épidémie de COVID-19. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.