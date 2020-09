Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street repart de l'avant, les technologiques en tête Reuters • 09/09/2020 à 15:47









9 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les valeurs technologiques amorçant un rebond au lendemain d'un nouveau repli marqué qui a porté à 10% les pertes du Nasdaq par rapport à son record vieux d'une semaine à peine. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 216,66 points, soit 0,79%, à 27.717,55 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,1% à 3.368,54 points et le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,37% à 10.996,66 points. Ce dernier a perdu 4,11% mardi, entrant ainsi en zone de correction par rapport à son pic de mercredi dernier, un mouvement emmené par les poids lourds des hautes technologies comme Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Netflix NFLX.O ou encore Tesla TSLA.O , qui a chuté de 21% sur la séance. Le titre du constructeur de voitures électriques regagne 6,73%. Les principales "techs" du Dow Jones, Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Salesforce CRM.N , prennent de 2,2% à 3%. Les pharmaceutiques réagissent par ailleurs positivement à la suspension d'un essai clinique de candidat vaccin contre le coronavirus par AstraZeneca AZN.L . Parmi les laboratoires engagés dans la course au vaccin, Moderna MRNA.O prend 2,56% et Novavax NVAX.O 5,47%. Le rebond quasi général de Wall Street est favorisé entre autres par la perspective de l'adoption au Sénat d'un nouveau plan de soutien à l'économie, dont le montant a toutefois été revu en forte baisse par rapport aux attentes initiales. Dans le rouge, le joaillier Tiffany TIF.N chute de 9,9% après la remise en cause par LVMH LVMH.PA de leur accord de fusion, ce qui a conduit le groupe américain à engager une action en justice contre le français. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.