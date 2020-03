Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street repart au lendemain du choc de la Fed Reuters • 04/03/2020 à 15:45









PARIS, 4 mars (Reuters) - Wall Street reprend des couleurs mercredi en début de séance au lendemain de l'annonce en urgence par la Réserve fédérale d'une baisse de taux de 50 points de base. L'indice Dow Jones .DJI prend 503,52 points, soit 1,94%, à 26.420,93 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,52% à 3.049,09 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 1,82% à 8.842,33 points à l'ouverture. Les indices de référence avaient perdu mardi autour de 3% dans le sillage des annonces de la Fed, qui avait surpris en baissant la fourchette de l'objectif de taux des "fed funds" de 50 points de base, à 1%-1,25%, sans attendre sa réunion de politique monétaire des 17 et 18 mars. La banque centrale entend ainsi protéger l'économie américaine contre les effets du coronavirus, un risque largement responsable du plongeon des marchés boursiers, tombés la semaine dernière en zone de correction des deux côtés de l'Atlantique. Le rebond des indices américains s'explique également par le retour de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre à l'issue du "Super Tuesday", le programme économique de son rival Bernie Sanders provoquant de fortes inquiétudes sur les marchés. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.