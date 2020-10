Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street refroidie par les doutes sur un possible vaccin Reuters • 13/10/2020 à 16:00









PARIS, 13 octobre (Reuters) - La Bourse de New York évolue en baisse mardi dans les premiers échanges, affectée par la déception sur le candidat vaccin de Johnson & Johnson contre le coronavirus, qui éclipsent de bons résultats dans le secteur bancaire. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 107,3 points, soit 0,37%, à 28.730,22 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,34% à 3.522,11 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,25% à 11.905,67 points à l'ouverture, au plus haut depuis début septembre, avant de se retourner à la baisse (-0,2%). En dépit de résultats trimestriels en hausse, accompagnés d'un relèvement son objectif de bénéfice annuel, Johnson & Johnson JNJ.N baisse de 1,35%. Le laboratoire américain a jeté un froid sur les marchés en annonçant une pause dans les essais cliniques sur son candidat vaccin contre le COVID-19, à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Le développement d'un vaccin est considéré comme essentiel pour le rebond de l'économie alors que le nombre de nouveaux cas d'infection continue d'augmenter, contraignant plusieurs pays à prendre des mesures pour tenter de limiter la propagation du virus. Les investisseurs sont également attentifs à la saison des résultats qui s'ouvre réellement ce mardi; dans le secteur bancaire, Citigroup C.N et JPMorgan Chase JPM.N perdent respectivement 1,49% et 0,66% malgré des bénéfices supérieurs aux attentes. Apple AAPL.O cède 1,78% alors que le géant technologique devrait présenter dans la journée plusieurs modèles de son nouvel iPhone. En hausse, Walt Disney DIS.N prend 3,46% après avoir annoncé une réorganisation de ses activités de médias et de divertissement. Le seul indicateur attendu ce mardi, les prix à la consommation ont été publiés avant l'ouverture et ils ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en septembre, mais à un rythme plus lent que sur les trois mois précédents. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

