BOURSE-Wall Street recule sous la pression d'Apple

PARIS, 18 février (Reuters) - Après un week-end prolongé, la Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, affectée comme les autres places mondiales par l'avertissement d'Apple sur son chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans les premiers échanges, le Dow Jones .DJI perd 113,37 points, soit 0,39%, à 29.284,71 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,29% à 3.370,24 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,38% à 9.694,3 points. La Bourse de New York était fermée lundi, jour férié aux Etats-Unis. Apple AAPL.O a averti lundi soir qu'il n'atteindrait vraisemblablement pas ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre janvier-mars en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, qui affecte à la fois la production de l'iPhone et la demande pour ses produits. L'action Apple cède 2,35% à 317,3 dollars. Les fournisseurs du groupe à la pomme reculent également: Qualcomm QCOM.O , Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O et Applied Materials AMAT.O perdent entre 1,44% et 3,03% Dans la foulée, l'indice S&P du secteur de l'information et des hautes technologies .SPLRCT perd 0,78%. Cette annonce occulte celle concernant l'exemption par Pékin de surtaxes douanières sur 696 produits américains supplémentaires ou encore la baisse sous le seuil de 2.000, une première depuis janvier, du nombre de nouveaux cas journaliers de coronavirus. Les investisseurs ont également pris connaissance d'une progression plus forte que prévu de l'activité manufacturière dans la région de New York, à son plus haut depuis mai 2019, pour le mois de février. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

