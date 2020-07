Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street recule, l'évolution de l'épidémie aux USA inquiète Reuters • 07/07/2020 à 15:42









PARIS, 7 juillet (Reuters) - La Bourse de New York cède du terrain en début de séance mardi, les risques liés à la situation sanitaire et à la reprise économique incitant aux prises de bénéfice après une période de hausse soutenue. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 184,13 points, soit 0,7%, à 26.102,9, le Standard & Poor's 500 .SPX , recule de 0,43% à 3.166,01 tandis que le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,08% à 10.424,88. Ce dernier avait inscrit un record lundi après avoir enchaîné, comme le S&P 500, cinq séances consécutives de hausse, sa plus longue séquence de progression depuis le début de l'année. Mais le maintien à des niveaux très élevés du nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus dans de nombreux Etats américains est perçu comme une menace sérieuse pour le scénario de reprise rapide de l'économie, l'un des moteurs des marchés ces dernières semaines. Parmi les valeurs les plus directement concernées, les compagnies aériennes United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O perdent respectivement 4,71% et 3,32% tandis que la compagnie pétrolière Occidental Petroleum OXY.N cède 2,78%. Boeing BA.N perd quant à lui 2,63% après l'annulation de commandes de 27 exemplaires de son 737 MAX par le loueur d'avions Avolon. A la hausse, le laboratoire pharmaceutique Novavax NVAX.O bondit de 38,16% après s'être vu attribuer 1,6 milliard de dollars (milliard d'euros) de crédits par l'administration fédérale dans le cadre du programme d'aide au développement de vaccins contre le coronavirus. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.