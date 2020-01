Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street recule entre peur du coronavirus et résultats mitigés Reuters • 23/01/2020 à 15:48









23 janvier (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance jeudi face aux craintes de voir l'épidémie de coronavirus en Chine s'étendre et après une série de résultats de sociétés mitigés. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 180,92 points, soit 0,62%, à 29.005,35 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,5% à 3.305,03 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,07% à 9.377,58 points à l'ouverture. Le principal frein aux marchés actions reste la propagation continue de l'épidémie de coronavirus qui a débuté à Wuhan, une ville de Chine désormais sous quarantaine, et s'étend à d'autres pays. Les exploitants de casinos Wynn Resorts WYNN.O , Melco Resorts & Entertainment MLCO.O et Las Vegas Sands LVS.N , qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires à Macao, abandonnent respectivement 3,44%, 5,51% et 2,38%. Parmi les grands groupes qui ont publié leurs résultats mercredi soir ou jeudi avant l'ouverture, l'assureur Travelers TRV.N recule de 3,57%, la plus forte baisse du Dow Jones, et le spécialiste des semi-conducteurs Texas Instruments TXN.N cède 1,52%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

