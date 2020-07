Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street recule dans un climat tendu Reuters • 16/07/2020 à 15:54









PARIS, 16 juillet (Reuters) - La Bourse de New York baisse jeudi en début de séance, la détérioration de la situation sanitaire dans plusieurs Etats américains et la crispation des relations entre Washington et Pékin au sujet de Hong Kong éclipsant un indicateur économique meilleur que prévu. L'indice Dow Jones .DJI perd 129,42 points, soit 0,48%, à 26.740,68 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,73% à 3.202,92 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,93% à 10.452,41 points à l'ouverture. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juin, prolongeant le rebond entamé le mois précédent, mais la nouvelle flambée des cas de contamination par le coronavirus risque d'enrayer cette reprise de l'économie américaine. Du côté de l'emploi, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont été pratiquement stables la semaine dernière et très proches des attentes, à 1,3 million d'unités, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail. Les investisseurs réagissent également à une nouvelle série de résultats de banques américaines, diversement accueillis. Morgan Stanley MS.N prend 1,38% après avoir fait état jeudi d'une progression de 45% de son bénéfice trimestriel, porté par la vigueur de son activité de trading obligataire. Bank of America BAC.N perd en revanche 3,84% après l'annonce d'une chute de plus de 50% de son résultat net au deuxième trimestre, plombé par une provision de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. A la baisse également, Twitter TWTR.N cède 2,90% après avoir été victime d'un piratage informatique des comptes de certaines des personnalités les plus suivies sur le réseau social. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.