BOURSE-Wall Street recule à nouveau, plombée par les craintes économiques

PARIS, 19 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, l'augmentation inattendue des inscriptions au chômage alimentant les inquiétudes sur l'économie aux Etats-Unis, confrontés à une dégradation de la situation sanitaire. Quelques minutes après le début des échanges, le Dow Jones .DJI perd 89,3 points, soit 0,3%, à 29.349,12 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,34% à 3.555,79 points. L'indice Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,13% à 11.786,39 points à l'ouverture. Alors qu'un élan optimiste sur les vaccins anti-COVID-19 de plusieurs laboratoires a récemment porté Wall Street à des plus hauts, les investisseurs s'inquiètent des dommages à court terme causés par le durcissement des restrictions sanitaires en l'absence de nouvelles mesures de relance. Le bilan du coronavirus a dépassé la barre des 250.000 morts mercredi aux Etats-Unis où la ville de New York a décidé de fermer ses écoles publiques, dernière initiative en date destinée à freiner la propagation du virus. La hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 742.000 contre 711.000 la semaine précédente, met en exergue l'impact de la deuxième vague épidémique sur l'économie réelle. En Bourse, la chaîne de grands magasins Macy's M.N perd 6,12% après la publication d'une chute de 20,2% de ses ventes trimestrielles à données comparables. Egalement dans le rouge, Nvidia NVDA.O cède 1,74%, le groupe prévoyant une baisse des ventes des puces pour centres de données au quatrième trimestre. L Brands LB.N bondit de 13,84% après avoir fait état de solides résultats grâce à la croissance record du chiffre d'affaires de Bath & Body Works et à une demande en hausse pour sa marque de lingerie Victoria's Secret. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

