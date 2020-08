Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street rebondit à l'ouverture Reuters • 12/08/2020 à 15:48









PARIS, 12 août (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mercredi au lendemain d'une séance morose, en dépit des incertitudes toujours présentes sur le plan de relance américain. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagne 247,74 points, soit 0,89%, à 27.934,65 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,93% à 3.364,63 points, se rapprochant du record absolu inscrit à la mi-février à 3.393,52. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,88% à 10.878,12 points à l'ouverture. Les investisseurs ont décidé de passer outre les doutes sur la capacité des parlementaires et de la Maison blanche à faire avancer les négociations sur un plan de soutien budgétaire, chaque camp accusant l'autre de bloquer la situation. Les investisseurs pourraient donc devoir se contenter des décrets pris ce week-end par Donald Trump pour assurer une aide financière aux millions d'Américains mis au chômage par la crise sanitaire. Côté actions, le constructeur de voitures électriques Tesla TSLA.O gagne 4,71% dollars après avoir annoncé la division par cinq du prix de l'action pour la rendre plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. La laboratoire Moderna MRNA.O prend 3,42% après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain d'environ 1,5 milliard de dollars pour la livraison de 100 millions de doses de son potentiel vaccin contre le COVID-19. Au chapitre des fusions et acquisitions, Liberty Global LBTYA.O (+3,54%) a annoncé le rachat de Sunrise Communications SRCG.S , une opération qui valorise le groupe suisse de télécoms à 6,8 milliards de francs suisses (6,3 milliards d'euros). Unique indicateur américain du jour, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% en juillet, un rythme plus importante qu'attendu. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

