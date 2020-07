Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street progresse, les titans de la tech portent le Nasdaq Reuters • 31/07/2020 à 15:35









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Wall Street monte vendredi en début de séance avec une progression particulièrement marquée pour le Nasdaq après des publications de géants de la technologie saluées par les investisseurs. L'indice Dow Jones .DJI gagne 27,20 points, soit 0,1%, à 26.340,85 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,47% à 3.261,52 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 1,44% à 10.739,86 points à l'ouverture. Apple AAPL.O prend 6,53% après avoir affiché une forme éclatante au deuxième trimestre avec des progrès dans tous ses secteurs d'activité et sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde. Le confinement a également avantagé Amazon AMZN.O qui gagne 5,60% après avoir publié jeudi un bénéfice trimestriel jamais atteint en 26 années d'existence. Facebook FB.O suit le mouvement avec un gain de 7,74% après avoir fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, profitant d'une augmentation des dépenses publicitaires d'annonceurs soucieux de toucher des consommateurs confinés pour cause de pandémie. Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, recule en revanche de 3,12% après avoir fait état de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse il y a 16 ans. Les bons résultats des poids lourds de la cote relèguent pour un temps au second plan la contraction record de l'économie américaine au deuxième trimestre, l'augmentation des inscriptions au chômage la semaine dernière, l'impasse au Congrès sur un nouveau plan de relance et la flambée épidémique aux Etats-Unis. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)

