BOURSE-Wall Street poursuit sa hausse malgré les tensions

2 juin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi dans le sillage des marchés asiatiques et européens, l'espoir d'une reprise économique rapide après le passage à vide du confinement l'emportant sur les inquiétudes liées au conflit commercial avec la Chine et aux tensions sociales aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 58,47 points, soit 0,23%, à 25.533,49 et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,03% à 3.056,59 tandis que le Nasdaq Composite .IXIC est pratiquement inchangé à 9.548,57 points. Le S&P-500 a regagné plus de 39% par rapport à ses plus bas de mars et ramené à moins de 10% son repli par rapport à son record du 19 février (3.393,52 points). Quant au Nasdaq, il n'est plus qu'à moins de 3% de son pic d'il y a trois mois et demi. Les investisseurs continuent de favoriser le scénario d'une reprise progressive de l'activité des sociétés cotées conjuguées à un soutien continu et massif des banques centrales aux marchés. Parmi les valeurs qui bénéficient le plus des espoirs de retour à la normale de l'activité, la compagnie aérienne American Airlines Group AAL.O gagne 2,88% et l'organisateur de croisières Carnival CCL.N 1,9%. La hausse la plus spectaculaire du début de séance est pour le spécialiste des transferts de fonds Moneygram International MGI.O , qui bondit de 38,22% après des informations de presse selon lesquelles il a reçu une offre de rachat de la part de Western Union WU.O (+11,59%). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

