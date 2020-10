Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street poursuit sa hausse, l'approche des élections en soutien Reuters • 09/10/2020 à 15:50









9 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, amplifiant sa progression hebdomadaire grâce aux espoirs de mesures de relance et à la probabilité jugée de plus en plus forte d'une victoire du camp démocrate aux élections du 3 novembre. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 116,96 points, soit 0,41%, à 28.542,47 points le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,57% à 3.466,46 points et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,74% à 11.505,3 points. Le S&P 500 s'achemine ainsi vers une deuxième semaine consécutive de progression grâce aux espoirs de voir le Congrès s'accorder sur des mesures de relance ciblées, mais aussi aux anticipations de victoire de Joe Biden à la présidentielle du mois prochain. Parmi les secteurs concernés directement par les discussions sur un soutien budgétaire aux entreprises et aux ménages, celui des matières premières .SPLRCM gagne 0,81%. Dans l'actualité des fusions-acquisitions, le spécialiste des semi-conducteurs Xilinx XLNX.O bondit de 13,8% après les informations du Wall Street Journal selon lesquelles il négocie son rachat par Advanced Micro Devices AMD.O . Ce dernier perd 2,4%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

