BOURSE-Wall Street ouvre sans tendance au lendemain d'une séance difficile

PARIS, 27 octobre (Reuters) - La Bourse de New York hésite mardi en début de séance et peine à rebondir après les pertes subies la veille, les plus importantes en un mois pour le S&P-500, sur fond de craintes persistantes autour de la pandémie de COVID-19. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 59,06 points, soit 0,21%, à 27.626,32 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,03% à 3.400,02 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait en revanche 0,46% à 11.411,47 points à l'ouverture. Lundi, le Dow Jones a abandonné 2,29%, le S&P-500 .SPX a perdu soit 1,83%, sa plus forte baisse depuis quatre semaines, et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 1,68%. Les niveaux sans précédent de contaminations par le coronavirus signalés au cours du week-end aux États-Unis et dans certains pays européens ainsi que le blocage du plan de relance budgétaire à quelques jours d'une présidentielle incertaine ont réveillé les inquiétudes sur la reprise économique. La tendance est également animée par les publications de résultats comme ceux du laboratoire Eli Lilly LLY.N , qui perd 4,8% après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, ou de Pfizer PFE.N , qui cède 0,95% après avoir annoncé une baisse de chiffre d'affaires. Les industriels 3M MMM.N (-2,99%) et Caterpillar CAT.N (-1,32%) sont aussi sanctionnés après leur trimestriels. Microsoft MSFT.O (+0,37%) se prêtera à l'exercice après la clôture, en attendant ceux d'Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Facebook FB.O entre autres jeudi. "En se concentrant sur les grandes entreprises de la technologie, qui semble être le secteur le moins exposé à la peur du virus, le marché pourrait connaître un rebond malgré les problèmes sanitaires", a déclaré Rick Meckler chez Cherry Lane Investments. Le fabricant de semi-conducteurs AMD AMD.O perd 2,57% après avoir annoncé le rachat de son rival Xilinx XLNX.O (+10,78%) pour 35 milliards de dollars (29,7 milliards d'euros). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

