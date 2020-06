Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Wall Street ouvre en net repli, la Fed et l'épidémie pèsent Reuters • 11/06/2020 à 15:44









11 juin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi, la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis étant venue amplifier l'impact baissier des déclarations de la Réserve fédérale sur les perspectives de l'économie américaine. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 759,53 points, soit 2,81%, à 26230,46. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 2,47% à 3111,42 et le Nasdaq Composite .IXIC cède 2,15% à 9.804,78. Ce dernier avait terminé mercredi pour la première fois au-dessus de 10.000 points. Signe du regain de nervosité des investisseurs, l'indice VIX de volatilité du CBOE .VIX est repassé au-dessus de 30 points pour la première fois depuis dix jours. Le dernier bilan en date de l'épidémie aux Etats-Unis établi par Reuters montre une légère augmentation du nombre de nouveaux cas d'infection, ce qui fait craindre une nouvelle aggravation de la situation sanitaire susceptible de compromettre la reprise de l'économie. La tendance est aussi affectée par la perspective du maintien de taux d'intérêt quasi nuls jusqu'en 2022 au moins, au vu des prévisions de la Fed, qui table sur une contraction de 6,5% de l'économie américaine cette année et un taux de chômage durablement élevé. Dans le secteur financier, Bank of America BAC.N perd ainsi 4,38%, Citigroup C.N 5,51% et JPMorgan Chase JPM.N 5,1%. La plus forte baisse du Dow Jones est pour Boeing BA.N , qui chute de 8,36%. L'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. A la hausse, le spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne GrubHub GRUB.N gagne 4,1% après l'annonce de son rachat par le britannique Just Eat Takeaway TKWY.AS pour 7,3 milliards de dollars (6,4 milliards d'euros). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

